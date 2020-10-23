Утверждена новая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Воронежской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 октября 2020, 15:25

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 1,28 млрд руб., что в 15,4 раза выше уровня вложений в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы к селам, поселкам и хуторам в Аннинском, Богучарском, Калачеевском, Нижнедевицком, Новоусманском и Семилукском районах. Предусмотрена также реконструкция и модернизация 13 газораспределительных станций. Это создаст условия для подачи дополнительных объемов газа действующим потребителям и подключения новых.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку домовладений к приему газа.

«Газпром» и Воронежская область ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 90,3%, в том числе в городах — 99,9%, в сельской местности — 71,2%.

В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

Газификация Воронежской области

уровень газификации Воронежской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Воронежской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Воронежской областью подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

В настоящее время на территории региона действуют восемь объектов газозаправочной инфраструктуры «Газпрома»: две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в г. Воронеже, по одной АГНКС — в гг. Борисоглебск, Семилуки, Острогожск, Россошь, Лиски и один передвижной автомобильный газовый заправщик в г. Боброве.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в гг. Воронеж, Семилуки, Бутурлиновка и п. Кантемировка, многофункциональные спортивные площадки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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