Утверждена новая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Воронежской области

Source: Gazprom in Russian
Релиз
23 октября 2020, 15:25
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 1,28 млрд руб., что в 15,4 раза выше уровня вложений в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы к селам, поселкам и хуторам в Аннинском, Богучарском, Калачеевском, Нижнедевицком, Новоусманском и Семилукском районах. Предусмотрена также реконструкция и модернизация 13 газораспределительных станций. Это создаст условия для подачи дополнительных объемов газа действующим потребителям и подключения новых.
Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку домовладений к приему газа.
«Газпром» и Воронежская область ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 90,3%, в том числе в городах — 99,9%, в сельской местности — 71,2%.
В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.
Газификация Воронежской области
уровень газификации Воронежской области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Воронежской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Воронежской областью подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.
В настоящее время на территории региона действуют восемь объектов газозаправочной инфраструктуры «Газпрома»: две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) в г. Воронеже, по одной АГНКС — в гг. Борисоглебск, Семилуки, Острогожск, Россошь, Лиски и один передвижной автомобильный газовый заправщик в г. Боброве.
В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в гг. Воронеж, Семилуки, Бутурлиновка и п. Кантемировка, многофункциональные спортивные площадки.
Управление информации ПАО «Газпром»
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