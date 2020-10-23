Юрий Маневич: «В новой модели рынка тепла за отключения теплоснабжения и нарушение его качества предусмотрено существенное снижение платы для потребителя»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в интервью журналу «Региональная энергетика и энергосбережение» рассказал о том, как идет внедрение в регионах новой модели рынка тепла.

Два ключевых момента в ней касаются формирования цен, а также отношений между теплоснабжающими компаниями, потребителями и органами власти.

Новая модель рынка тепла не является обязательной, решение о ее внедрении в каждом городе или поселке принимают местные органы власти. При переходе к новой модели для населенного пункта рассчитывается предельный уровень цены на тепло для конечного потребителя (так называемая цена «альтернативной котельной»). Этот уровень определяется с помощью сравнения со стоимостью наиболее эффективного альтернативного теплоснабжения для потребителя вместо централизованного теплоснабжения. То есть стоимость централизованного теплоснабжения для потребителя не должна быть выше перехода на собственные источники производства тепла.

«Такой подход к определению предельного уровня цены принципиально отличается от текущей сложившейся за долгие годы системы тарифообразования в сфере теплоснабжения, основанной на методе «затраты плюс» (чем выше затраты, тем выше тариф). Цена «альтернативной котельной» – это справедливая цена для потребителя, основанная на конкуренции между централизованным и альтернативным способами теплоснабжения», – сказал Юрий Маневич.

Если стоимость «альтернативной котельной» окажется ниже тарифов в населенном пункте, то тарифы будут заморожены, пока не сравняются с ней. Если предельный уровень окажется выше действующих тарифов, будет составлен график их постепенного доведения до цены «альтернативной котельной» на 5-10 лет. Причем власти и теплоснабжающие компании могут применять дополнительный понижающий коэффициент к предельному уровню цены. Например, в городе Рубцовске Алтайского края единая теплоснабжающая компания в соглашении с местными властями обязалась, что цены для потребителей не вырастут выше инфляции.

Второй ключевой элемент преобразований – система взаимоотношений. При переходе на новую модель рынка тепла в населенном пункте определяется единая теплоснабжающая организация (ЕТО), которая полностью отвечает за всю работу: производство, транспортировку и сбыт тепла. Если она не владеет или, например, не арендует все объекты теплоснабжения на закрепленной за ней территории, она заключает договоры о взаимодействии с собственниками таких объектов. В одном населенном пункте может быть как одна, так и несколько ЕТО.

В рамках новой модели рынка тепла единая теплоснабжающая организация наделяется расширенными полномочиями по управлению системой теплоснабжения, при этом одновременно усиливается контроль, в том числе антимонопольный, за ее деятельностью, а также ее ответственность как перед потребителями, так и перед властью.

«За отключения теплоснабжения и нарушение его качества, например, при низкой температуре теплоносителя, предусмотрены штрафы для ЕТО в виде существенного снижения платы за тепло для потребителя», – рассказал Юрий Маневич.

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