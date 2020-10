Risk parameters for new shares

Source: Moscow Stock Exchange

New shares will be accepted to margin trading starting from November 2, 2020. From this date on, risk parameters will be applied according to the table below.

Please note that minimum initial margin rates for the market risk from November 2, 2020 till November 5, 2020 will be set according to the news “Risk Parameters on the Moscow Exchange from November 2, 2020 till November 5, 2020”.

№

Ticker

Name

Minimum Initial Margin for the Market Risk, %

Concentration Limit, number of securities

Ban on short-selling

Collateral

Level 1, S_1_min

Level 2, S_2_min

Level 3, S_3_min

Level 1

Level 2

1

ABBV-RM

AbbVie Inc.

15%

24%

34%

7 757

38 787

No

No

2

ADBE-RM

Adobe Inc.

14%

22%

31%

1 352

6 762

No

No

3

BABA-RM

Alibaba Group Holding Limited (ADR)

15%

24%

34%

2 135

10 677

No

No

4

AAL-RM

American Airlines Group Inc.

100%

100%

100%

49 735

248 677

No

No

5

BIDU-RM

Baidu, Inc. (ADR)

17%

27%

38%

4 923

24 613

No

No

6

BIIB-RM

Biogen Inc.

17%

27%

38%

2 451

12 257

No

No

7

BMY-RM

Bristol-Myers Squibb Company

14%

22%

31%

10 764

53 820

No

No

8

AVGO-RM

Broadcom Inc.

16%

25%

36%

1 752

8 758

No

No

9

CSCO-RM

Cisco Systems, Inc.

15%

24%

34%

16 848

84 238

No

No

10

EA-RM

Electronic Arts Inc.

16%

25%

36%

5 153

25 765

No

No

11

FDX-RM

FedEx Corporation

15%

24%

34%

2 370

11 850

No

No

12

F-RM

Ford Motor Company

21%

33%

47%

79 662

398 308

No

No

13

GE-RM

General Electric Company

16%

25%

36%

84 718

423 589

No

No

14

GM-RM

General Motors Company

16%

25%

36%

17 483

87 413

No

No

15

HPQ-RM

HP Inc.

18%

28%

40%

33 800

168 998

No

No

16

NEM-RM

Newmont Goldcorp Corporation

17%

27%

38%

10 803

54 016

No

No

17

PYPL-RM

PayPal Holdings, Inc.

16%

25%

36%

3 207

16 035

No

No

18

QCOM-RM

QUALCOMM Incorporated

15%

24%

34%

5 094

25 472

No

No

19

TSLA-RM

Tesla, Inc.

23%

36%

51%

1 536

7 680

No

No

20

WMT-RM

Walmart Inc.

12%

19%

27%

4 556

22 780

No

No

