Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Южный#КЦ Восточный#Космодромы#Байконур#Восточный24.10.2020 13:20

На космодромах прошли мероприятия, посвященные памяти ракетчиков

Сегодня, 24 октября 2020 года, на космодромах Байконур и Восточный прошли традиционные мероприятия, посвященные памяти ракетчиков, погибших при испытаниях ракетной техники. Ежегодно в этот день работники и ветераны космодрома Байконур, а также жители города собираются на траурном митинге, чтобы почтить память погибших испытателей. В связи с эпидемиологической ситуацией траурные мероприятия прошли в закрытом формате. Представители предприятий города возложили цветы к братской могиле. Чтобы избежать массового сбора людей, за каждым предприятием было закреплено отдельное время.

Почтили память погибших испытателей руководители Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур). После возложения цветов директор филиала ЦЭНКИ Валинур Агишев и его заместители посетили мемориал на площадке № 41 космодрома, где на месте трагедии расположен Вечный огонь. В дань памяти традиционно были возложены цветы и к памятнику Михаилу Янгелю на площадке № 42 около технического комплекса «Зенит-М». К траурным мероприятиям присоединились представители казахстанской стороны, директор филиала СП «Байтерек» Наиль Сулейманов и начальник центра эксплуатации космического ракетного комплекса «Зенит-М» филиала СП «Байтерек» на комплексе «Байконур» Айдар Мынбаев.

Памятные мероприятия также прошли и на Восточном. В храме Казанской иконы Божией Матери прошла панихида по погибшим при испытаниях ракетной техники на космодроме Байконур. Память погибших почтили руководители предприятий ракетно-космической отрасли, работающих на космодроме Восточный, сотрудники Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный) и жители г. Циолковского. После службы собравшиеся возложили цветы.

24 октября — траурная дата для ракетно-космической отрасли. В этот день в разные годы на космодроме Байконур случились две трагедии, унесшие жизни людей. В 1960 году при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. В пожаре погибло более 100 человек, в том числе и главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Ровно тремя годами позже во время пожара, возникшего при работах в загазованной шахте стартовой позиции на площадке 70, погибло восемь человек. С тех пор 24 октября — День памяти погибших при испытаниях ракетной техники. В этот день на космодромах не проводятся технологические работы повышенной опасности и пуски ракет-носителей.

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