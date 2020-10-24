Обращение Министра иностранных дел Беларуси В.Макея по случаю Дня ООН

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

24 октября 2020 г.



Уважаемые сотрудники Министерства иностранных дел,

Уважаемые ветераны дипломатической службы,

Уважаемые представители ООН, ее специальных учреждений и международных организаций в Беларуси,

Уважаемые партнеры Беларуси,

День ООН, который ежегодно отмечается 24 октября, является важной и символичной датой для нашей страны и мирового сообщества. Ровно 75 лет назад вступил в силу Устав ООН, под которым подписалась в числе первых и Беларусь.

Это было поистине знаменательное событие. Вызывает восхищение решимость, с которой страны объединились в духе союзничества для того, чтобы избавить будущие поколения от ужаса и бедствий войн, создать условия для справедливого миропорядка, социального прогресса и устойчивого развития.

ООН и в наши дни сохраняет свою уникальность как безальтернативная площадка для диалога по решению актуальных мировых проблем.

Беларусь, которая была удостоена высокой чести стать одной из стран-основательниц ООН за значительный вклад в Победу во Второй мировой войне, всегда достойно выполняла свою миссию в Организации.

Нашу страну связывают с ООН многие исторические и профессиональные вехи. Именно в ООН Беларусь делала свои первые шаги на дипломатической ниве. Именно ООН стала для Беларуси важной площадкой для обмена международным опытом и продвижения своих национальных инициатив, которые стали общепризнанными и служат на благо мировому сообществу.

Белорусская Советская Социалистическая Республика внесла в повестку ООН инициативы по таким важным вопросам, как установление общепринятого порядка выдачи и наказания преступников Второй мировой войны, поощрение научных исследований в области причин и лечения раковых заболеваний, использование научно-технического прогресса в интересах мира и социального развития, защита лиц, задержанных или находящихся в заключении за их борьбу против апартеида, расизма и расовой дискриминации, запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

После обретения суверенитета Беларусь продолжила последовательно выступать за консолидацию международного сообщества в решении общемировых вызовов и угроз.

Визитной карточкой нашей страны стала инициатива о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми, с которой выступил на Саммите ООН в 2005 году Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

Знаковыми являются продвигаемые Беларусью в Генеральной Ассамблее ООН резолюции, посвященные улучшению координации усилий по борьбе с торговлей людьми, долговременным последствиям чернобыльской катастрофы, запрещению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения, роли профессионального перевода в сближении народов и укреплении мира, взаимодействию ассоциации постоянных представителей при ООН с Организацией.

По инициативе Беларуси в ООН учреждены Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, Международный день перевода, Международный день делегата.

Мир всегда сталкивался с глобальными вызовами, которые сегодня становятся все сложнее и разнообразнее. Преодолеть их можно лишь сообща, совместными усилиями всего мирового сообщества. В этих условиях наиболее рельефно проявляется роль ООН как общепризнанного формата международной солидарности и сотрудничества. Глубоко убежден, что ООН будет и впредь уникальной и авторитетной площадкой для решения мировых проблем, а многосторонняя дипломатия останется важным и востребованным инструментом взаимодействия государств.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, добра и созидания во имя общего блага! С Днем ООН!

С уважением, В.Макей

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