О ходе восстановительных работ в Хабаровском крае

Source: Russia Ministry of Energy

23 октября с 17-10 до 04-10 24 октября из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 25 м/с с мокрым снегом) происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «ДРСК» – входит в состав группы «РусГидро», ДЗО ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»); ТСО – АО «Оборонэнерго»; АО «Хабаровская горэлектросеть»; МУП «Районные электрические сети» Хабаровского муниципального района; МУП «Коммунальные электрические сети» Комсомольского района; МУП «Генерирующие электрические сети» Нанайского муниципального района).

Максимально было отключено: ВЛ 110 кВ – 11; ВЛ 35 кВ – 7; ВЛ 6-10 кВ – 25; ПС 110 кВ – 20; ПС 35 кВ – 18; ТП 6-10 кВ – 1 206. Прекращалось электроснабжение части потребителей в 130 населенных пунктах Хабаровского края суммарной численностью населения около 194 900 человек. Максимальная мощность отключенных потребителей около – 86,3 МВт.

24 октября в 04-00 проведено заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Хабаровского края.

По состоянию на 12-00 отключены: ВЛ 110 кВ – 5; ВЛ 35 кВ – 3; ВЛ 6-10 кВ – 21; ПС 110 кВ – 6; ПС 35 кВ – 2; ТП 6-10 кВ – 162.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 9 населенных пунктах края (около 47 900 человек). Из них в зоне ответственности АО «ДРСК» – около 7 500 человек, 3,5 МВт; в зоне ответственности ТСО (по информации секретаря регионального штаба) – около 40 400 человек, 14,5 МВт.

Суммарная мощность отключенных потребителей – 18 МВт.

Температура наружного воздуха 0ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 95 бригад в составе 317 человек и 105 единиц специальной техники, из них: АО «ДРСК» – 32 бригады в составе 128 человек и 42 единиц специальной техники; ТСО – 63 бригады в составе 189 человек и 63 единиц специальной техники.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

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