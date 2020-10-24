Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#НИЦ РКП#Центр Хруничева#КБ Салют#КБХА#Ангара24.10.2020 12:00

Проведены огневые испытания второй ступени ракеты «Ангара-1.2»

На испытательном комплексе Федерального казённого предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (НИЦ РКП, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 23 октября 2020 года успешно прошли огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2».

Испытания являются одним из заключительных этапов наземной отработки изделия. В ходе прошедших испытаний специалисты Конструкторского бюро «Салют» ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, НИЦ РКП и Конструкторского бюро химавтоматики (предприятия Госкорпорации «Роскосмос») провели комплексную проверку всех систем второй ступени носителя и объективность заложенных конструкторско-технологических решений.

Положительные результаты стендовой отработки позволят принять решение о допуске ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» к продолжению лётно-конструкторских испытаний.

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