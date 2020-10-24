Прокуратурой Республики Саха (Якутия) организована проверка в связи с произошедшим в частном доме пожаром, в результате которого погибли женщина и четверо детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура Намского района проводит проверку в связи с гибелью женщины и её четырех детей в результате пожара в частном доме, расположенном в с. Крест-Кытыл Намского района.

На место происшествия выезжал прокурор Намского района.

В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура также контролирует ход проведения следственными органами процессуальной проверки.

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