Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills#WorldSkills Hi-Tech24.10.2020 09:46

Сборная Роскосмоса на WorldSkills Hi-Tech-2020

C 23 по 30 октября 2020 в гибридном формате пройдет VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills — Hi-Tech 2020. В чемпионате принимают участие более 300 конкурсантов из России и других 12 стран мира, а экспертное сообщество представят более 100 человек. Участники будут состязаться в 24 компетенциях в дистанционном и аккумуляционном форматах.

Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» примет участие в чемпионате и поборется за звание лучших в основной категории (до 49 лет) и категории «Навыки мудрых» (50+). Всего в этом году Сборная команда объединила 57 сотрудников дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» по 17 компетенциям основной категории и по 8 компетенциям категории «Навыки мудрых» (на чемпионате Hi-Tech — 2019 Роскосмос представляли в 14 компетенциях основной категории и в 4 компетенциях категории «Навыки мудрых»).

В частности, в основной категории команду будут представлять участники по компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Лабораторный химический анализ», «Рекрутинг», «Интернет-маркетинг», «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Технологии композитов», «Инженер-технолог машиностроения», «Изготовление прототипов», «Сварочные технологии», «Электроника», «Инженерия космических систем», «Промышленная автоматика» и «Электромонтаж». В состав Сборной команды вошли победители I и II этапа V Корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020», который проходил в дистанционном формате на производственных площадках организаций Госкорпорации «Роскосмос» в августе и октябре текущего года.

Кроме того, в рамках Hi-Tech-2020 пройдет II национальный чемпионат «Навыки мудрых», в котором примут участие 13 сотрудников организаций Госкорпорации «Роскосмос» по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» «Электроника», «Лабораторный химический анализ», «Охрана труда», «Сетевое и системное администрирование» и «Электромонтаж».

Представители Роскосмоса примут участие в деловой программе чемпионата, в том числе в рамках сессии лучших практик «Масштабирование опыта участия юниоров в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech» и семинаре «Проект „Билет в будущее“ как часть программы корпоративной социальной ответственности». Накануне завершил работу наш участник — электрогазосварщик 6 разряда компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» Евгений Белицкий по компетенции «Сварочные технологии».

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WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет в основной категории и старше 50 лет в категории «Навыки мудрых», которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года.

Основная цель мероприятия — актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

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