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#Роскосмос#Главное#Правительство РФ#Михаил Мишустин#ИСС Решетнева24.10.2020 18:51

Сотрудникам отрасли присуждены премии в области науки и техники

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин подписал распоряжение от 22 октября 2020 г. № 2736-р о присуждении 133 премий правительства в области науки и техники за 2020 год в размере 2 млн рублей каждому авторскому коллективу. Документ опубликован в субботу, 24 октября 2020 года, на сайте кабмина.

Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и органов государственной власти.

Премии присуждены, в частности, Селину Виктору Александровичу, директору проектов — заместителю генерального конструктора акционерного общества «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», руководителю работы, Фролову Александру Георгиевичу, начальнику сектора, кандидатам технических наук, Веремчуку Юрию Александровичу, начальнику отдела — заместителю начальника отделения, Жидковой Светлане Кирилловне, начальнику отдела, — работникам того же общества; Васильеву Ивану Владимировичу, ведущему инженеру-конструктору акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы“ имени А.Г. Иосифьяна», Борунову Дмитрию Николаевичу, Ворокову Алексею Владимировичу, Канунниковой Елене Александровне, кандидату технических наук, начальникам лабораторий, — работникам того же общества; Асмусу Василию Валентиновичу, доктору физико-математических наук, профессору, директору федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии „Планета“; Карташеву Василию Игоревичу, начальнику управления Главного управления „Национальный центр управления в кризисных ситуациях“ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — за создание и применение космической системы комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций „Канопус-В“.

Кроме того, наградой отмечены Тестоедов Николай Алексеевич, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, генеральный директор акционерного общества «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва», руководитель работы, Матвеенко Сергей Петрович, начальник отдел, Матроницкий Дмитрий Анатольевич, заместитель генерального директора — начальник управления, Нестеришин Михаил Владленович, начальник отдела, Опенько Сергей Иванович, главный конструктор — начальник отделения, Порпылев Владимир Григорьевич, заместитель директора отраслевого центра, Яхно Григорий Алексеевич, начальник цеха, — работники того же общества; Дроздова Ксения Юрьевна, заместитель генерального директора — начальник службы федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь», Зарубин Владимир Константинович, кандидат технических наук, директор — начальник службы того же предприятия; Григорьева Наталья Александровна, начальник управления Федерального агентства связи, — за создание национальной спутниковой группировки для обеспечения цифровых телекоммуникационных услуг на территории Российской Федерации.

Распоряжение от 22 октября 2020 года № 2736-р

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