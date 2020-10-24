Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#История#Луч#Луч-525.10.2020 00:10

Юбилей «Луча»

Подготовка к запуску спутника «Луч-5А», ноябрь 2011 г.

Подготовка к запуску спутника «Луч-5Б», июль 2012 г.

Подготовка к запуску спутника «Луч-5В», март 2014 г.

35 лет исполнилось со дня запуска первого спутника-ретранслятора «Луч», созданного компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Первый запуск космического аппарата «Луч» состоялся 25 октября 1985 года с космодрома Байконур. Он был выведен на геостационарную орбиту и своей работой положил начало формированию космической системы ретрансляции.

В конструкции «Луча» было заложено много новых решений, в частности в области механики. Впервые была применена система наведения антенн, обеспечившая высокоточное наведение радиолуча на абонентские станции с возможностью обслуживания любой точки в зоне радиовидимости. Спутник был оснащён многодиапазонным ретранслятором и тремя крупногабаритными антеннами зонтичной конструкции диаметром 1,5 м, 3 м и 4,5 м. Для их компактного сложения под обтекателем ракеты-носителя рефлектор был изготовлен из специального металлического сетеполотна, ставшего инновационной разработкой для своего времени.

Спутник «Луч» в составе космической системы ретрансляции обеспечил двустороннюю связь с ЦУПом космонавтов на орбитальной станции «Мир», полёт в автоматическом режиме многоразового космического корабля «Буран», приём-передачу целевой информации с низколетящих космических аппаратов в периоды их нахождения вне зон прямой радиовидимости. Система ретрансляции на базе космических аппаратов производства Решетнёвской фирмы была также задействована в реализации международной программы «Телемедицина», организации многочисленных телемостов и телерепортажей.

Преемственность спутников-ретрансляторов была обеспечена запуском в 1995 году космического аппарата «Луч-2». Начиная с 2011 года на орбиту были выведены три спутника «Луч-5», которые в настоящее время решают задачи обеспечения связи с низколетящими объектами космической техники, включая российский сегмент Международной космической станции, а также выдачи высокоточных поправок к сигналам системы ГЛОНАСС, ретрансляции сигналов от аварийных буёв системы КОСПАС-САРСАТ и информации от автоматизированных платформ сбора данных Росгидромета.

MIL OSI