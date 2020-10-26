Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ приняли участие в церемонии подведения итогов II Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в церемонии подведения итогов и награждения участников II Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».

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Церемония прошла в онлайн формате. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Российского экологического общества, научного и экспертного сообщества. С видеообращением к победителям конкурса обратился заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев.

Всероссийский конкурс «Надёжный партнёр – Экология» проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В нынешнем году конкурс проходил c января по октябрь. В нем приняли участие госкомпании, региональные органы власти, муниципальные предприятия, компании различных организационно-правовых форм и форм собственности.

Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Алексей Майоров и Елена Зленко

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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Церемония подведения итогов и награждения участников Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология»

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В 2020 году для участия в 26 номинациях было подано более 300 заявок, отметил Алексей Майоров. «Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Конкурс охватил все направления экологического развития страны и регионов. Это лучшие практики по снижению выбросов в атмосферу, образовательные проекты, разработки в сфере развития экотуризма и сохранения биоразнообразия, новации в области цифровизации экологии».

Главной задачей конкурса, напомнил Алексей Майоров, является оказание содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик. «Не менее важна задача по популяризации у бизнес-сообщества и населения страны процессов технологических и организационных изменений в различных сферах экономики, реализуемых под эгидой национального проекта «Экология», придание нового позитивного статуса лидерам экологической модернизации, тиражирование их опыта».

Алексей Майоров отметил, что конкурс объединил органы власти, социально ответственный бизнес и представителей общественности. Сенатор поблагодарил всех участников конкурса, членов Оргкомитета, экспертов.

Елена Зленко подчеркнула, что вопросы экологии одинаково волнуют сегодня и органы власти, и граждан страны. «Экологическая повестка является флагманом информационной повестки. Тема экологии объединяет сегодня всех. И конкурс – этому яркое подтверждение».

Сенатор отметила активное участие в конкурсе как государственных, так и частных компаний. «Мы увидели серьезное соревнование – кто предложит лучшие технологии, лучшие практики, самые эффективные экологически выверенные решения», — сказала сенатор.

Она высказала уверенность, что в следующем году конкурс станет еще более представительным, пополнит копилку новых идей, предложений и проектов в сфере охраны окружающей среды.

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