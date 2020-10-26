А. Чернецкий провел парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения»

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера держит эту тему на особом контроле, подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области провел парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения».

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В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие сенаторы, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной антимонопольной службы, общественных организаций и экспертного сообщества.

Аркадий Чернецкий указал, что Комитет СФ держит обсуждаемую тему на особом контроле. Проведено большое количество мероприятий, посвященных этим вопросам.

По словам сенатора, в настоящее время сфера водоотведения развивается низкими темпами, ее состояние является неудовлетворительным. Итоги инвентаризации систем водоотведения, проведенной регионами, показали, что средний уровень износа очистных сооружений канализации составляет до 73 процентов. Парламентарий отметил, что практически все регионы обращают внимание на нехватку средств на строительство и реконструкцию сетей объектов водоотведения.

В настоящее время федеральным проектом «Чистая вода» предусмотрены мероприятия исключительно по строительству, реконструкции объектов водоснабжения. Мероприятия по строительству, модернизации очистных сооружений заложены в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». Но они реализуются локально и не распространяются на всю территорию Российской Федерации, сказал Аркадий Чернецкий. «На площадках Совета Федерации неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания нового федерального проекта в рамках национального проекта «Экология», который бы предусматривал механизм оказания помощи субъектам Федерации и муниципалитетам на весь цикл работ по созданию соответствующей инфраструктуры на всей территории РФ», — подчеркнул законодатель.

Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения»

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Сергей Митин

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«Одной из основных причин депрессивной динамики развития отрасли водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) является ее низкий инвестиционный потенциал. Это обусловлено, в первую очередь, текущей системой ценообразования (установления тарифов). В 2013 году был введен механизм сдерживания роста тарифов и отменено «перекрёстное субсидирование». В связи с этим единый тариф применяется как для населения, так и для прочих абонентов – промышленных потребителей. Сдерживание тарифов приводит к инвестиционным расходам и, как следствие, ухудшению финансового положения отрасли. Необходимо продумать и разработать эталонные тарифы, на основании которых возможно формирование долгосрочной формулы ценообразования», — указал Аркадий Чернецкий.

Он сообщил, что к парламентским слушаниям Комитет СФ провел опрос регионов о существующих проблемах применения законодательства в сфере ВКХ. Опрос показал, что субъекты сталкиваются с проблемами при реализации законодательства о концессионных соглашениях.

Регионы выделили также вопросы отношений между водоканалами и их абонентами о порядке установления нормативов состава сточных вод, исчисления и взимания платы за сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения сверх нормативов.

Аркадий Чернецкий напомнил, что в мае 2020 года было принято постановление Правительства, которым фактически сформированы взаимоотношения между водоканалами и абонентами. Система нормирования сточных вод абонентов в полной мере отвечает принципу «загрязнитель платит» и устанавливает единые справедливые расчеты, подчеркнул он.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области отметил, что в соответствии с утвержденными государственными задачами, определенными национальным проектом «Экология», к 2024 году качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения должно быть обеспеченно не менее 99 процентов городского населения и 90 процентов сельского. «Масштаб поставленной государственной задачи, а также целый комплекс системных проблем отрасли водоснабжения и водоотведения требуют консолидации усилий Правительства Российской Федерации, обеих палат российского парламента, профильных министерств и ведомств, отраслевого и научного сообщества».

Сенатор подчеркнул, что в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, и специально созданной при комитете Рабочей группой, проводится планомерная работа по рассмотрению вопросов связанных с обеспечением населения страны качественной питьевой водой. В ходе парламентских слушаний было отмечено наличие пробелов в существующем российском законодательстве и вопросах к правоприменительной практике, достаточной ответственности заинтересованных сторон.

«Особое внимание представляется необходимым уделить вопросу обеспечения экологической безопасности источников питьевого водоснабжения», — подчеркнул в своем выступлении Сергей Митин.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров рассказал о нормативно-правовых актах, разработанных и принятых в 2020 году.

Участники парламентских слушаний обсудили проект рекомендаций, которые будут доработаны по итогам обсуждения.

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