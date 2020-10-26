Вступили в силу новые правила релейной защиты и автоматики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 октября. – Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрированы приказы Минэнерго России об утверждении новых требований к релейной защите и автоматике и ее функционированию в составе энергосистемы, а также правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.

Правила устанавливают порядок организации, планирования, подготовки и производства технического обслуживания комплексов и устройств РЗА, а также функционально связанных с ними вторичных цепей, расцепителей автоматических выключателей, измерительных трансформаторов тока и напряжения, элементов приводов коммутационных аппаратов, оборудования высокочастотных трактов и каналов.

Техническое обслуживание устройств и комплексов РЗА является неотъемлемой частью процесса их эксплуатации, обеспечивающей проверку работоспособности РЗА, выявление причин отказов и устранение неисправностей устройств РЗА. Для обеспечения нормального функционирования устройств и комплексов РЗА новыми правилами определены виды, периодичность, последовательность и объемы их технического обслуживания.

Принятие новых технических требований позволит повысить надежность энергосистемы и предупредить повреждения линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики.

Справочно

Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2020 г. зарегистрированы следующие приказы Минэнерго России:

Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 февраля 2019 г. № 101»

Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 555 «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013».

С приказами можно ознакомиться в разделе «Принятые нормативные правовые акты».

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