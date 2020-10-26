В Забайкалье суд оштрафовал на 1,2 млн рублей местного жителя за незаконную добычу и перевозку россыпного золота

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Читинского района Забайкальского края провела проверку по поступившей из правоохранительных органов информации о незаконной добыче золота.

Установлено, что в июне – июле 2020 года 44-летний житель Забайкалья в карьере на территории одного из сельских поселений Читинского района незаконно добыл россыпное золото массой 0,3 кг и стоимостью около 1,2 млн рублей.

При перевозке драгоценного металла в краевой центр с целью его дальнейшего сбыта мужчина был остановлен на посту дорожно-патрульной службы сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли у водителя все незаконно добытое золото.

Прокуратура возбудила в отношении мужчины два дела об административных правонарушениях, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 15.44 КоАП РФ (незаконные добыча и перемещение драгоценных металлов).

Постановлениями мировых судей судебных участков 33 и 34 Читинского судебного района Забайкальского края он привлечен к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме 1,2 млн рублей.

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