В Тамбовской области бывшему члену жилищно-строительного кооператива после вмешательства прокуратуры вернули паевой взнос

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку по жалобе местного жителя о несогласии с действиями жилищно-строительного кооператива «Сенько 9А», который не вернул ему паевой взнос, оплаченный для достройки многоквартирного дома.

Установлено, что в 2011 году между гражданином и коммерческой организацией заключен договор участия в долевом строительстве трехкомнатной квартиры. Однако в июле 2014 года застройщик признан банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство. Права на достройку объекта переданы жилищно-строительному кооперативу «Сенько 9А» с образованием у всех членов паевых взносов.

После выхода заявителя из кооператива в возврате паевого взноса ему было отказано.

С целью защиты прав гражданина прокурором Советского района г. Тамбова к ЖСК «Сенько 9А» в суд направлено исковое заявление об обязании выплатить бывшему участнику кооператива паевой взнос в размере около 600 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора, денежные средства заявителю в настоящее время полностью выплачены.

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