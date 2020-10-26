Г. Орденов: Мы продолжим мониторинг реализации проекта «Чистый воздух»

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе сессии Форума стратегов 2020 сенатор рассказал о промежуточных результатах эксперимента.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области принял участие в сессии Форума стратегов 2020. Сенатор выступил на тему «О промежуточных результатах реализации проекта «Чистый воздух: проблемы и перспективы».

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Парламентарий напомнил, что в целях реализации проекта «Чистый воздух» был принят Федеральный закон о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Эксперимент проводится с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. в 12 городах – Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Задача эксперимента — определить непосредственно проблемные точки, в которых на сегодняшний день существует превышение предельно допустимых концентраций, и точечно в рамках квотирования принимать меры как к предприятиям, так и к инфраструктуре этих городов

Он подчеркнул, что задача эксперимента — определить непосредственно проблемные точки, в которых на сегодняшний день существует превышение предельно допустимых концентраций, и точечно в рамках квотирования принимать меры как к предприятиям, так и к инфраструктуре этих городов.

Геннадий Орденов проинформировал, что в феврале 2020 г. на площадке Совета Федерации состоялось совещание на эту тему. Он обратил внимание, что в докладе Правительства Президенту РФ было озвучено предложение о нецелесообразности создания отдельной системы ГИС мониторинга качества атмосферного воздуха.

Парламентарий напомнил, что в соответствии с поручением Президента в сентябре Правительством РФ была утверждена Концепция создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды. «Сейчас формируется «дорожная карта» создания данной системы, составляется техническое задание, а также определяются этапы и стоимость ее создания. В документе говорится о создании технологической архитектуры системы мониторинга на базе модуля «Воздух» в 12 городах-участниках проекта «Чистый воздух». В Концепции указано, что этот модуль будет пилотным, а затем будет рассматриваться расширение «на базе иных модулей системы».

«Объективно необходимость разработки такой системы возникла уже довольно давно», — подчеркнул сенатор. По его словам, это позволило бы пользоваться данными, собранными в существующих отдельных системах, и на их основании предлагать рекомендации по принятию управленческих решений.

Вместе с тем, отметил Геннадий Орденов, на данный момент данная система не закреплена ни на уровне федерального законодательства, ни на уровне подзаконных актов. Проведение эксперимента требует соответствующей доработки, сказал парламентарий, отметив, что промежуточный мониторинг реализации проекта «Чистый воздух» будет продолжен.

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