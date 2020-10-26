Source: Russia Federal Space

#ЦПК#История26.10.2020 15:38

Две «Звезды» Георгия Берегового. Продолжение проекта «Герои войны – Герои космоса»

26 октября 1968 года состоялся полет пилотируемого корабля «Союз-3» с космонавтом Георгием Береговым на борту. С тех пор с космодрома Байконур было произведено 150 запусков легендарного корабля из семейства «Союзов». Крайний из них — старт «сверхбыстрого» пилотируемого корабля «Союз МС-17», надежной и безопасной машины, на которой экипаж был доставлен на Международную космическую станцию всего за 3 часа 3 минуты.

Тогда, 52 года назад, Георгий Береговой стал первым, кто после трагической гибели товарища по отряду космонавтов, командира «Союз-1» Владимира Комарова, отправился в полет на космическом корабле одноименной серии. За мужество, проявленное в испытательном полете на КК «Союз-3», 47-летний Георгий Береговой был награжден второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. Интересно, что первую медаль и звание Героя СССР Георгий Тимофеевич получил ровно за 24 года до своего первого космического полета — 26 октября 1944 года, за мужество, героизм и отвагу, проявленные в воздушных боях Великой Отечественной войны.

История героического фронтового пути Георгия Тимофеевича Берегового продолжает серию материалов о людях, чьи подвиги надолго сохраняться в летописях войны и покорения космоса. Его имя золотом вписано в историю страны, Великой Победы и Центра подготовки космонавтов. Четвертая часть 60-летней деятельности ЦПК прошла под руководством Г.Т. Берегового — генерал-лейтенанта авиации, летчика-космонавта СССР, единственного дважды Героя Советского Союза, который первую Золотую Звезду получил за участие в Великой Отечественной войне, а вторую — за космический полёт.

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