Закрыта сделка по размещению дебютного выпуска бессрочных еврооблигаций «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 октября 2020, 17:30

Данная информация не предназначена для использования инвесторами из Канады или на территории Канады ввиду санкционных ограничений. Подробнее см. Базовый меморандум еврооблигаций от 06.10.2020, https://www.ise.ie/debt_documents/Base%20Prospectus_2024c86c-3913-4f44-b9b3-2fb470e5a5e4.PDF .

Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» — в долларах США и евро.

Спрос инвесторов составил более 7,4 млрд долл. — это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО «Газпром», начиная с 2013 года. При этом суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).

В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 млрд долл. и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США — 2,575 млрд долл.). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро — 170.

Ценные бумаги были размещены с минимальной премией (спредом) к старшим еврооблигациям ПАО «Газпром» по сравнению с аналогичными бумагами, выпущенными компаниями-эмитентами в 2020 году. Для выпуска в долларах США спред составил 180 базисных пунктов, для выпуска в евро — 190 базисных пунктов (уровень премий иностранных эмитентов при размещении гибридных инструментов — в диапазоне от 200 до 320 базисных пунктов).

Структура сделки, основанная на лучших международных практиках, позволяет «Газпрому» включить бессрочные еврооблигации в состав собственного капитала компании по международным стандартам финансовой отчетности. Это приведет к снижению уровня чистого долга и коэффициента Чистый долг/EBITDA Группы «Газпром». Кроме того, рейтинговые агентства смогут учитывать эти облигации с 50-процентным весом в капитале.

Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели — в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объема заимствований — важная часть комплекса мер «Газпрома» по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году.

Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, «Газпром» изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций.

Управление информации ПАО «Газпром»

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