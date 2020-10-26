К. Косачев: Продолжается работа по реализации Постановления СФ о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в регионе встречу с Руководителем Федерального агентства водных ресурсов.

Председатель Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел в регионе встречу с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым.

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В мероприятии, которое состоялось по поручению главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева, приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб, первый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Александр Сальников и министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл Алексей Киселев.

В ходе встречи подробно обсуждался вопрос укрепления берегов реки Волги в городе Звенигово. Эта тема отражена в Постановлении Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

По словам Константина Косачева, реализация данной задачи имеет большую социальную значимость, поскольку предотвратит периодические подтопления жилого массива и городской территории в Звенигово.

Константин Косачев поблагодарил Дмитрия Кириллова за готовность лично оказать содействие в решении этого вопроса и за согласованный с Правительством Республики Марий Эл проект «дорожной карты», реализация которого будет находиться под контролем и при участии сенатора.

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