М. Львова-Белова: Партнерство власти и некоммерческого сектора позволит эффективно вовлекать молодые семьи в общественную жизнь

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в панельной дискуссии в рамках образовательного семинара для специалистов органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, и руководителей клубов молодых семей.

Член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области приняла участие в панельной дискуссии на тему «Развитие просемейного сообщества как фактор вовлечения молодых семей в активную общественную жизнь». Мероприятие прошло в онлайн-формате в рамках образовательного семинара для специалистов органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, и руководителей клубов молодых семей.

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В своем выступлении сенатор рассказала о способах эффективного взаимодействия власти и некоммерческого сектора, а также о том, какую роль НКО могут сыграть в отношении вовлечения молодых семей в общественную жизнь.

«Сегодня сообщества молодых семей имеют возможность создавать свои некоммерческие организации, ассоциации, общественные объединения и движения. Это позволяет им получать доступ к ресурсам, грантам, частным пожертвованиям, а также активнее участвовать в общественно-государственных отношениях. Задача власти — предоставлять возможности ресурсных центров, обучать, консультировать, чтобы создание НКО не виделось чем‑то критически сложным», — отметила Мария Львова-Белова.

По ее словам, действующие на территории того или иного региона НКО могут также выступать авторами и организаторами проектов поддержки сообществ. «Сегодня многие НКО ищут новые ниши и интересные направления. Если они увидят в этом стратегический интерес, то смогут создавать и продвигать на своей базе новую программу, посвященную молодым семьям и их активности», — сказала парламентарий.

Кроме того, Мария Львова-Белова напомнила участникам встречи о семейном волонтерстве, которое сегодня является одним из популярных трендов. По ее словам, это не только возможность членам семьи побыть вместе в неформальной обстановке, но и показать детям пример деятельной практики милосердия и заботы об окружающем мире. Задача власти и НКО в данном случае — инициировать подобные проекты, привлекать семьи из регионов для участия, а также позиционировать семейное волонтерство как способ служения, развития, коммуникации и досуга.

В заключение сенатор добавила, что молодые семьи могут объединяться не только по признаку возраста, но и вокруг общих трудностей и проблем. Благодаря НКО семьи могут организовать институт взаимопомощи по принципу «равный – равному». Для этого необходимо продвигать идею о том, что решение различного рода проблем возможно благодаря «горизонтальному объединению» власти и некоммерческого сектора.

В панельной дискуссии также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия-страна возможностей» Мария Афонина.

Образовательный семинар проходит с 25 по 27 октября в онлайн-формате на базе Мастерской управления «Сенеж». Организаторами мероприятия выступают Росмолодежь, а также организации «Россия – страна возможности» и «Национальные приоритеты».

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