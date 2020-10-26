Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Орбитальные группировки#ГЛОНАСС#Глонасс-К#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#ИСС Решетнева26.10.2020 10:30

Наземные средства ВКС приняли на управление спутник «Глонасс-К»

Стартовавшая в воскресенье, 25 октября 2020 года, в 22:08 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» разработки РКЦ «Прогресс» с разгонным блоком «Фрегат» производства НПО Лавочкина в установленное время успешно вывела на орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К».

Космический аппарат, созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»), выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата «Глонасс-К» на орбиту разгонным блоком «Фрегат» прошли в штатном режиме.

С космическим аппаратом «Глонасс-К» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

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