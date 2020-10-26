Н. Журавлев: Расширяется перечень инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений

Source: Russia – Council of the Federation

Перечень таких активов предлагается дополнить клиринговыми сертификатами участия.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и депутаты Государственной Думы внесли проект законопроект о расширении перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений.

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Речь идет об изменениях в Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статью 241 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Как сообщил сенатор, предлагается дополнить перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия.

Предлагается дополнить перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия

Николай Журавлев напомнил, что в 2017 году были приняты в законодательство, создающие условия для запуска нового продукта на российском финансовом рынке — депозитов с центральным контрагентом. Размещать средства на таких депозитах возможно в ходе организованных торгов при условии одновременного привлечения указанных средств по договорам репо. Центральный контрагент при этом гарантирует исполнение обязательств по сделкам, которые заключаются в результате сведения заявок от участников рынка на размещение средств в депозиты с заявками репо на привлечение средств. Таким образом, каждый участник может заключить сделку по наилучшей на рынке цене, получая при этом защиту от рисков дефолта контрагента.

К настоящему времени к рынку депозитов с центральным контрагентом подключилось более 130 участников, среди которых крупнейшие российские компании нефинансового сектора и страховые компании. Ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом, как правило, превышают стандартные ставки на банковских депозитах, что позволяет участникам данного сегмента денежного рынка размещать свои денежные средства на наиболее выгодных условиях.

В соответствии с российским законодательством допускается возможность размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, которые отвечают требованиям к участникам системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации. Вместе с тем, отдельные требования (признание Банком России финансовой устойчивости банка достаточной, раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк), к центральному контрагенту не применяются (несмотря на наличие по сути аналогичного регулирования), поскольку касаются только банков — участников системы обязательного страхования вкладов в банках РФ.

В связи с этим предлагается внести в законодательство изменения, обеспечивающие возможность размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента, сказал Николай Журавлев.

Он также отметил, что в 2016 году на денежном рынке Московской Биржи появился новый финансовый инструмент — клиринговый сертификат участия (КСУ), что стало возможным благодаря разработке и принятию в 2015 году нового законодательства, регулирующего процедуру выпуска и обращения этой ценной бумаги, фактически являющейся продуктом секьюритизации активов.

Согласно Федеральному закону «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» клиринговый сертификат участия является неэмиссионной документарной предъявительской ценной бумагой с обязательным централизованным хранением, выдаваемой клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, и удостоверяющая право ее владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее номинальной стоимости при наступлении определенных условий. Клиринговые сертификаты участия могут быть переданы по договору репо с центральным контрагентом или с Банком России либо в порядке универсального правопреемства.

По словам сенатора, в настоящее время операции репо с КСУ пользуются большим спросом у участников финансового рынка — по итогам 2019 года объем операций составил 54 триллиона рублей (18 процентов от объемов операций на денежном рынке Московской Биржи), а по итогам 3 квартала 2020 года — 51,6 триллиона рублей.

Репо с КСУ является в настоящее время самым ликвидным сегментом российского денежного рынка, количество участников на котором превышает 240, среди которых банки, брокеры, а также нефинансовые корпорации. Так как операции проводятся через центрального контрагента, данный сегмент обеспечивает не только максимальную ликвидность, но и надежность. При этом большинство операций репо с КСУ проводятся на анонимной основе в безадресных режимах торгов, обеспечивая прозрачность ценообразования для всех участников.

Учитывая изложенное, предлагается дополнить перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия, отметил Николай Журавлев.

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