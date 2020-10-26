ООО «Газпром добыча Уренгой» приобрело оборудование для колл-центра Новоуренгойской центральной городской больницы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 октября 2020, 18:05

ООО «Газпром добыча Уренгой» закупило специализированную мебель для колл-центра Новоуренгойской центральной городской больницы. Эпидемиологическая обстановка в Новом Уренгое остается напряженной, большая нагрузка сейчас ложится на операторов горячей линии.

Приобретенное оборудование рассчитано на 16 рабочих зон. Оно поможет улучшить работу колл-центра, обеспечить качественную обработку звонков, сократить время ожидания на линии.

«Все мы хорошо понимаем, насколько серьезная сейчас ситуация, — отметил генеральный директор ООО „Газпром добыча Уренгой“ Александр Корякин. — Это большое испытание, которое мы можем преодолеть, только объединив усилия в противостоянии инфекции».

ООО «Газпром добыча Уренгой» поддерживает городские учреждения здравоохранения, направляет помощь медикам, оказавшимся на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Ранее газодобывающее предприятие передало в инфекционный госпиталь на базе городского психоневрологического диспансера кислородные концентраторы.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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