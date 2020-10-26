Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#РГАНТД26.10.2020 11:05

Презентация сборника архивных документов «Союз-37»

21 октября 2020 года состоялась онлайн-презентация специального издания архивных документов «Союз-37», посвященного 40-летию космического полёта советско-вьетнамского экипажа в составе космонавтов Виктора Горбатко (СССР) и Фам Туана (Вьетнам), осуществленного в рамках программы «Интеркосмос». Госкорпорация «Роскосмос» выступила партнером данного проекта совместно с Центром подготовки космонавтом имени Ю.А. Гагарина и Федерации космонавтики России. Составителем и идеологом указанного издания стал Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) при поддержке Федерального архивного агентства (Росархив).

Мероприятие открыл заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов, который подчеркнул, что это специальное издание — результат профессионального партнёрства и взаимодействия российских и вьетнамских архивистов. Презентовала издание «Союз-37» директор РГАНТД Марина Власова. Она выразила особую благодарность коллегам из Государственного управления по делопроизводству и архивному делу Вьетнама — за сотрудничество в целях популяризации документального наследия по истории космоса, а также поблагодарила коллег из РГАЭ, ГАРФ, РГАСПИ, Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Федерации космонавтики России за поддержку работы по подготовке издания.

От Госкорпорации «Роскосмос» с приветственной речью выступил заместитель директора Департамента развития персонала и сопровождения проектов Денис Вотоновский. «Очень приятно видеть всех на презентации. Мне бы хотелось отметить тот факт, что данное издание является кульминацией серьезного тяжелого труда архивистов двух стран, — отметил Денис Вотоновский. — На наш взгляд, издание, которое сегодня презентуется, послужит дополнительным импульсом для всех интересующихся историей космоса, развитием взаимоотношений между Россией и Вьетнамом, позволит окунуться еще раз в этот интересный мир архивных материалов. Со стороны Центра подготовки космонавтов и Федерации космонавтики были приложены усилия, чтобы этот альбом стал весомым вкладом в популяризацию достижений СССР и Вьетнама, которые были сделаны в рамках программы «Интеркосмос» и полёта космического корабля «Союз-37».

Благодаря формату презентации в нем смогли принять участие партнеры из Вьетнама: начальник Государственного управления по делопроизводству и архивному делу Вьетнама Данг Тхань Тунг и советник-посланник Посольства Вьетнама в России госпожа Нгуен Куинь Май. Почетными гостями мероприятия стали дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков и спортивный комиссар, члена Президиума Федерации космонавтики России Николай Бодин. В ходе выступления Владимир Джанибеков поделился с участниками воспоминаниями и личными историями о дружеских взаимоотношениях и плодотворной работе с космонавтами из других стран, а Николай Бодин отметил, что космонавтом Фам Туаном были достигнуты результаты, ставшие важными национальными достижениями Вьетнама в области космоса.

По завершении основной части онлайн-мероприятия участники обменялись мнениями и получили ответы на интересующие вопросы, сказали друг другу добрые пожелания и напутствия и выразили общую надежду на дальнейшее сотрудничество в реализации историко-документальных проектов.

В специальном издании «Союз-37» представлено более 90 документов из фондов РГАНТД и других ведущих архивных организаций России и Вьетнама, в числе которых уникальное «Дело о космическом полёте международного экипажа на научно-исследовательском орбитальном комплексе «Салют-6» — «Союз-37», Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении космонавтов из фондов Государственного архива Российской Федерации, письмо министра связи СССР Н.В. Талызина о вступлении Вьетнама в Международную организацию космической связи «Интерспутник» от Российского государственного архива экономики, материалы периодической печати из коллекции научно-справочной библиотеки Российского государственного архива социально-политической истории.

В мероприятии приняли участие представители Федерального архивного агентства, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Государственного управления по делопроизводству и архивному делу Вьетнама, Посольства Вьетнама в России, вьетнамские СМИ, Госкорпорация «Роскосмос» и члены Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации «Роскосмос», Президиум Федерации космонавтики России, руководство Российского государственного архива экономики, Совет молодых специалистов РГАНТД. Почетным гостем онлайн-презентации стал лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

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