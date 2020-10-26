Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Терра Тех#РКС#ДЗЗ#Дмитрий Рогозин26.10.2020 19:18

Роскосмос и Минприроды России организуют цифровой космический мониторинг

Сегодня, 26 октября 2020 года, состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. В центре внимания — создание цифрового космического мониторинга для эффективного контроля лесопользования, обращения с отходами и экологического мониторинга с помощью дистанционного зондирования Земли из космоса. Данная система позволит в оперативном режиме получать информацию о состоянии и статусе использования природных ресурсов и земель, отслеживать активность хозяйствующих субъектов и потенциальный экономический эффект от их деятельности.

«Космос может и должен быть полезен государству. Совместно с Минприроды России мы наладим систему цифрового космического инспектирования природных ресурсов нашей страны и объектов особого внимания, наносящих вред окружающей среде или испытывающих на себе негативное воздействие загрязняющих веществ. Для этого параллельно с развитием орбитальной группировки мы совершенствуем наземную инфраструктуру», — отметил Дмитрий Рогозин.

«Экологическая повестка повсеместна и касается каждого гражданина, а тема экологии уже никогда не отойдёт на второй план. Создание единой системы космического мониторинга позволит предотвратить природные катаклизмы и аварии техногенного характера, а также обеспечить большую экологическую безопасность страны. Работа сложная, но я абсолютно убеждён, что благодаря совместной работе мы наладим эту систему», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Во встрече также приняли участие представители Минприроды России, Росгидромета, предприятий «Российские космические системы» и «Терра Тех» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

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