Сборная Чеченской Республики победила на XI Фестивале культуры и спорта народов Кавказа

Source: Russia Ministry of Sport

24-25 октября в Грозном (Чеченская Республика) в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошёл XI Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа.

Церемонию открытия Фестиваля посетили Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В соревнованиях приняли участие команды из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также впервые в качестве гостей-участников сборная Крыма и сборная Севастополя.

Спортсмены состязались в легкоатлетической эстафете, мини-футболе, армрестлинге, перетягивании каната, стрельбе из лука, метании камня и др.

Ввиду ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия Фестиваля прошли в сжатом формате. Так, возведение этнографических комплексов, состоящих из национальных подворий субъектов СКФО, было отменено. Только Чечня на правах принимающей стороны представляла своё подворье и национальную кухню.

По итогам Фестиваля первое место заняла сборная Чеченской Республики, второе – Республика Дагестан, третье – Кабардино-Балкарская Республика.

В церемонии закрытия Фестиваля принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов. Он наградил победителей и призёров медалями и кубками. Кроме того, сборная Чечни получит грант Минспорта России в размере 74 млн 945 тыс. рублей на закупку оборудования для спортивных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта.

Команда Чечни передала право проведения следующего Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Республике Крым.

Фото: ИА «Грозный-информ»

Пресс-служба Минспорта России

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