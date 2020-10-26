Сергей Рябухин в ходе рабочей поездки в регион провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Забота о людях почтенного возраста — важная задача современного общества.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион провел очередной прием граждан.

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Один из вопросов поступил от жителей Засвияжского района города Ульяновска. Они попросили оказать содействие в открытии Центра активного долголетия. По словам обратившихся, на месте закрывшейся детской молочной кухни, сейчас расположена коммерческая аптека, а остальная часть здания пустует. Вблизи нет ни одного социального объекта, где пожилые жители микрорайона могли бы проводить свой досуг. Как пояснила министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева, этот вопрос уже прорабатывался с областным минздравом. Но договоренность не была достигнута. Сергей Рябухин подключился к решению вопроса. От его имени будет подготовлено письмо на имя губернатора Ульяновской области с просьбой разобраться в ситуации и пойти на встречу засвияжцам. «Забота о людях почтенного возраста — важная задача современного общества. Пожилые люди должны жить полной жизнью, получая не только надлежащий уход, но и возможность для самореализации»,- подвел итог обращений парламентарий.

На приеме граждан Сергею Рябухину презентовали проект «Победа» — реабилитация детей-инвалидов посредством спортивного воспитания. Рассмотрен вопрос возможности оказания данных услуг на базе РРЦ «Подсолнух». В ближайшее время планируется проработать вопрос совместной реализации этого проекта с министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.

По обращению жителей села Суровка Теренгульского района Ульяновской области, сенатор обратился в правительство Ульяновской области, чтобы при формировании областного бюджета рассмотрели возможность финансирования мероприятий по обеспечению улучшения приема сигнала сотовой связи в селе в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Сергей Рябухин провел рабочую встречу с представителем от законодательного (представительного) органа власти Удьяновской области в Палате молодых законодателей при Совете Федерации Ильей Ножечкиным

Сенатор Сергей Рябухин провел рабочую встречу с представителем от законодательного (представительного) органа власти Удьяновской области в Палате молодых законодателей при Совете Федерации Ильей Ножечкиным – заместителем председателя Палаты молодых законодателей, Председателем Ульяновской Городской Думы. Они обсудили законотворческую инициативу по снижению налогового бремени в отношении вознаграждения председателей и членов советов многоквартирных домов.

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