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#Роскосмос#Главное#ПроеКТОриЯ26.10.2020 16:11

Стартовал Всероссийских форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

С 26 по 30 октября 2020 года в онлайн-формате пройдет восьмой Всероссийский форум «ПроеКториЯ», целью которого является профессиональная ориентация и самоопределение школьников в выборе будущей профессии. В течение пяти дней 540 школьников со всей страны совместно с экспертами детально разберутся, с какими вызовами пришлось столкнуться отраслевым специалистам в период глобальной пандемии и какими способами решались задачи. Для этого во всех регионах страны будут организованы специальные площадки для удаленного общения с экспертами и командами из других областей.

В этом году в программе представлены шесть областей: фармацевтика, культура/креативные индустрии, энергетика, медицина, образование и информационные технологии. Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в треке «Информационные технологии», где участники будут решать кейс совместно со специалистами «Терра-Тех» и «Российских космических систем» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») по теме дистанционного зондирования Земли, включая вопросы съемки поверхности нашей планеты. Создание сервисов на базе данных космической съемки становится особенно актуальным в условиях самоизоляции и перевода производств и компаний на удаленную работу.

Перед участниками форума также выступит Герой Российской Федерации, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев с лекцией на тему «Технологии, тенденции в области цифровизации затронувшие ракетно-космическую отрасль в период пандемии в 2020 году».

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Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года по распоряжению Президента РФ. Участниками форума являются эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники, которые объединяются для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

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