Стартует народное онлайн-голосование Национальной спортивной премии 2020 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 октября, стартует народное онлайн-голосование за номинантов Национальной спортивной премии 2020 года. Голосование проводится на официальном сайте Национальной спортивной премии в соответствующем разделе до 23:59 (Мск) 1 ноября. Результаты будут опубликованы на сайте 2 ноября. В голосовании могут принять участие все желающие.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 11-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.

На первом этапе проводятся всероссийские конкурсы, по итогам которых объявляются три кандидата в каждой категории. Лауреаты премии определяются по итогам народного онлайн-голосования и голосования Экспертного совета. В состав Экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.

В 2020 году Национальная спортивная премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях:

– «Гордость России» в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Тренер года»;

– «Надежда России» в категориях «Лучшая спортивная школа» и «Лучшая организация адаптивного спорта»;

– «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта);

– «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений);

– «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»;

– «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране);

– «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) в категориях «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсменка» и «Лучший тренер»;

– «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни) в категориях «Лучший журналист» и «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция года»;

– «Спортивный объект России: лучший объект спорта»;

– «Спорт для всех» в категориях «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» и «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»;

– «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 9 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Официальный сайт Национальной спортивной премии – https://sport-premia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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