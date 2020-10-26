Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в совещании по вопросу строительства кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Смотрите также

В мероприятии участвовали ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин, министр образования и науки субъекта РФ Александр Аникеев, руководители подрядной организации.

Участники мероприятия ознакомились с ходом строительства будущего кампуса, а также провели совещание по актуальным вопросам реализации проекта.

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

1 из 8

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

2 из 8

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

3 из 8

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

4 из 8

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

5 из 8

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

6 из 8

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

7 из 8

Сенатор посетил строительную площадку кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

8 из 8

Анатолий Артамонов отметил положительную динамику строительства студенческого городка и отметил необходимость выполнения работ в заявленные сроки.

«Это будет великолепный университетский городок, его возникновение будет способствовать развитию научной среды региона и появлению высокоспециализированных кадров, необходимых для инновационных предприятий», — сказал сенатор.

Проект строительства кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана включен в федеральную адресную инвестиционную программу. На объекте трудятся 450 рабочих и 23 единицы строительной техники и автотранспорта. Работы ведутся по всем объектам кампуса. До конца года планируется завершить строительство конструктива трех учебно-административных корпусов, гаража, многофункционального общественно-административного здания, спорткомплекса, включая чашу бассейна, учебно-лабораторного корпуса.

Строительство кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется в деревне Пучково. Здесь будут располагаться три учебно-административных корпуса с учебными аудиториями, библиотека с читальными залами, выставочный зал, столовая на 350 посадочных мест, учебно-лабораторный комплекс с лабораториями-трансформерами. На территории также будут размещены четыре общежития, досуговый центр с универсальным театрально-киноконцертным залом на 600 зрителей и универсальным концертно-танцевальным залом с эстрадой, студийно-кружковыми и клубными помещениями.

MIL OSI