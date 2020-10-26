Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Космодромы#Плесецк#Орбитальные группировки#ГЛОНАСС#Глонасс-К26.10.2020 06:21

С космодрома Плесецк запущен спутник «Глонасс-К»

В воскресенье, 25 октября 2020 года, в 22:08 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат «Глонасс-К» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Глонасс-К» функционируют в штатном режиме.

Выведенный на орбиту аппарат пополнил орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В настоящее время в составе орбитальной группировки 28 космических аппаратов, из которых 24 используются по назначению, два космических аппарата находятся в орбитальном резерве, один космический аппарат нового поколения «Глонасс-К» проходит летные испытания. Еще один космический аппарат временно выведен на техобслуживание.

Сегодня основу орбитальной группировки системы составляют космические аппараты «Глонасс-М», которые демонстрируют высокую надёжность. Замена орбитальной группировки на космические аппараты «Глонасс-К» позволит обеспечить стабильную работу российской навигационной системы и повысить точность ее навигационных определений до десятков сантиметров.

Космические аппараты «Глонасс-К» созданы в негерметичном исполнении, имеют увеличенный до 10 лет гарантированный срок активного существования на орбите, пониженное энергопотребление, а также значительно меньший вес. В отличие от предшественников «Глонасс-К» несут два типа навигационных сигналов — с частотным и с кодовым разделением. Помимо своих основных функций они будут передавать информацию международной системы поиска и спасания терпящих бедствие КОСПАС-SARSAT.

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