С. Митин: При обсуждении совершенствования законодательства о рыболовстве мы учитываем обращения регионов и профессиональных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание о проблемах и перспективах совершенствования законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание по вопросу «Совершенствование законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов: проблемы и перспективы».

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«И как палата регионов, и как законодатели мы уделяем этой теме большое внимание, рассматривая отрасль как одну из передовых и экспортоориентированных отраслей экономики России», — заявил сенатор.

Сергей Митин обратил внимание, что все вопросы повестки дня продиктованы поручениями Председателя Совета Федерации, обращениями, поступившими в палату от руководителей и органов власти регионов, рыбохозяйственных объединений и организаций.

Все вопросы повестки дня продиктованы поручениями Председателя Совета Федерации, обращениями, поступившими в палату от руководителей и органов власти регионов, рыбохозяйственных объединений и организаций

Так, отметил сенатор, неоднократно поступали обращения от прибрежных субъектов и рыбацких объединений о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с отсутствием в нем механизма первичной переработки уловов из водных биоресурсов на борту судов рыбопромыслового флота, осуществляющих прибрежное рыболовство.

Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«В рамках ранее действующего законодательства права на добычу, предоставленные пользователям для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства, а также условия осуществления этих видов рыболовства, были схожими, и отличались практически только пределами границы вылова», — пояснил он. Сергей Митин также обратил внимание, что в соответствующем законодательстве отсутствуют такая норма как производство рыбной продукции. Это, по мнению Пограничной службы ФСБ России, не дает возможность производить даже первичную обработку уловов на борту судна, осваивающего прибрежную квоту. Сложившаяся ситуация вынуждает компании отказываться от прибрежного лова, добавил он.

По словам сенатора, вопрос остается актуальным для таких прибрежных субъектов как Мурманская и Архангельская области, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ ввиду удаленности районов промысла и малых сроков хранения охлажденной продукции.

Сенатор подчеркнул, что в Совете Федерации всегда стараются найти взаимоприемлемое решение обсуждаемых проблем. «Мы исходим из того, что прибрежное рыболовство как самостоятельный вид было выделено из промышленного рыболовства исключительно с целью развития прибрежных регионов и насыщения их добытыми в этих зонах уловами в живом, свежем, охлажденном виде или в виде легкой степени их обработки для последующей переработки», — сказал он. «Необходимо создать условия для возможности насыщения прибрежных регионов уловами для обеспечения полномасштабной загрузки береговых предприятий, обеспечивающих высокую степень переработки уловов», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Митин считает, что росту объема производства рыбной продукции с глубокой переработкой и высокой добавленной стоимостью будет способствовать, в том числе строительство современных высокотехнологичных рыбопромысловых судов. В настоящее время используются примерно 1 100 судов рыбопромыслового флота, средний возраст которых около 30 лет.

«В целях проведения работы по обновлению судов рыбопромыслового флота Совет Федерации одобрил федеральный закон, которым был введен новый вид квот на добычу водных биоресурсов — на инвестиционные цели, предназначенные для лиц, которые построили на территории страны новые рыбопромысловые суда. Такие квоты представляют собой инструмент государственной поддержки инвестиционных проектов, способствующий ускоренному социально-экономическому развитию рыбохозяйственного комплекса», — отметил сенатор.

Законодатель обратил внимание, что в настоящее время отмечается повсеместная задержка исполнения графиков строительства со стороны верфей. «Увеличение срока строительства судов влечет дополнительные расходы инвесторов на обслуживание в дополнительный период банковских гарантий». По его словам, в результате сдвига сроков сдачи судов, рыбопромышленные компании не могут получить право на долю инвестиционных квот, что негативным образом отражается на их финансовом состоянии, вынуждая корректировать производственную программу и поддерживать высокий уровень кредитной задолженности

Сенатор сообщил, что в Совет Федерации поступали обращения от рыбопромысловых компаний, которые предлагают в целях минимизации вынужденных финансовых потерь, связанных со срывами графиков строительства судов, проработать вопрос о возможности отказа от банковских гарантий обеспечения реализации таких инвестиционных проектов или разработки механизма поэтапного их уменьшения для компаний, соблюдающих график инвестиций.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, сенаторы Российской Федерации Борис Невзоров, Людмила Талабаева, Виктор Новожилов, заместитель Руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Росрыболовства, Пограничной службы ФСБ России, ФАС России, субъектов Федерации, профессионального сообщества, эксперты.

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