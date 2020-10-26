Экологические показатели деятельности предприятий в период кризиса

Source: IMF – News in Russian

Пьер Геран, Фабио Наталуччи и Феликс Сунтхайм

26 октября 2020 г.

(Иллюстрация: iStock Design)

В период кризиса лидеров часто призывают «принять вызов». В то время, как компании и их руководители делают все возможное в условиях текущего кризиса в сфере здравоохранения и экономического кризиса, на горизонте уже показался новый кризис. Надвигающийся экологический кризис, померкнувший на фоне экстренной ситуации пандемии, требует от компаний (и всех остальных) принятия мер. Что же предпримут ведущие предприниматели и компании?

В своем последнем аналитическом материале мы рассматриваем прошлые случаи финансовых и экономических потрясений, чтобы оценить возможное влияние текущего кризиса на экологические показатели деятельности предприятий.

С одной стороны, пандемия COVID-19 может повысить осведомленность об экологических рисках и способствовать изменению потребительских предпочтений, действий предприятий и поведения инвесторов, что может привести к ускорению перехода к низкоуглеродной экономике. С другой стороны, существует риск, что ослабевшие в финансовом отношении компании в условиях повышенной экономической неопределенности сократят свои инвестиции в долгосрочные капиталоемкие «зеленые» проекты, что замедлит этот переход.

Прошлое как прогностический фактор

На примере большой международной выборки компаний, зарегистрированных на бирже, за период с 2002 года по 2019 год проведенный нами анализ показывает, что экологические показатели деятельности компаний, испытывающих финансовые трудности, значительно хуже показателей компаний, которые их не испытывают.

Проведенный нами анализ включает различные факторы, которые обычно используются в качестве представительных показателей финансовых трудностей — более мелкие компании без рейтинговой оценки с большей вероятностью столкнутся с финансовыми трудностями, чем более крупные компании с рейтингами. Аналогичным образом, компании, испытывающие финансовые трудности, могут быть менее склонны выплачивать дивиденды. Основным критерием измерения экологических показателей деятельности является оценка, основанная на различных ключевых показателях деятельности, таких как использование ресурсов, сокращение выбросов и совершенствование товаров.

У компаний, которые не выплачивают дивиденды, не имеют рейтинга или имеют меньший размер, оценка экологических показателей деятельности всреднем на 10–30 процентов ниже, чем оценка крупных компаний и компаний, выплачивающих дивиденды, или имеющих рейтинги.

Шок, имеющий серьезные макроэкономические и финансовые последствия, такой как кризис, вызванный пандемией COVID-19, увеличивает неопределенность и подрывает экономическую активность, а такое развитие событий, как правило, усугубляет финансовые трудности компаний. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на «зеленых» инвестициях компаний.

Как показано на нашем графике недели, внезапное резкое повышение уровня финансового стресса и неопределенности в мире, сопоставимое со средним уровнем, который преобладал в первой половине 2020 года, ведет к снижению экологических показателей деятельности компаний, нивелируя достижения последнего десятилетия. Важно отметить, что экологические показатели деятельности не восстанавливаются до уровней, существовавших до шока, даже через три года после него. Аналогичным образом, проведенный нами анализ обнаруживает, что, когда объем производства в экономике снизился, тоже самое произошло и с экологическими показателями деятельности компаний.

Текущие представления

Эти результаты имеют важное значение в условиях кризиса COVID-19 и острой необходимости в сокращении выбросов парниковых газов в мире:

Во-первых, отсутствие мер политики в отношении климата, таких как стимулирование «зеленых» инвестиций, о необходимости которого говорится впоследнем выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики», ужесточение финансовых ограничений и неблагоприятные экономические условия могут привести к ухудшению экологических показателей деятельности компаний, снижению объемов «зеленых» инвестиций и потенциальному замедлению перехода к низкоуглеродной экономике. Поэтому для нивелирования любого возможного ухудшения экологических показателей деятельности компаний будет критически важно внедрить меры политики вотношении климата, которые смягчают финансовые трудности компаний и способствуют «зеленым» инвестициям.

Во-вторых, в дополнение к пакетам мер, направленных на экологичное восстановление экономики, важное значение будут иметь меры политики, нацеленные на содействие устойчивому финансированию:

Сопоставимые, последовательные отчеты компаний об экологической ответственности обеспечат более эффективную оценку экологических результатов деятельности компаний. Только тщательное и надлежащим образом стандартизированное представление данных и раскрытие информации позволит инвесторам определить фактическую подверженность компаний финансовым рискам, связанным с климатом.

Важно вселить в инвесторов уверенность в том, что экологическая ответственность — не просто красивая этикетка, а что она говорит олежащих в ее основе решениях относительно ответственных инвестиций. Для достижения этих целей необходимы дальнейшая стандартизация и разъяснение вопросов о том, что представляет собой ответственный инвестиционный фонд.

Международное сотрудничество и совместный подход к реализуемым вмире инициативам имеют крайне важное значение для повышения эффективности усилий и избежания фрагментации рынков активов, отвечающих принципам экологической ответственности. МВФ будет вносить свой вклад в это начинание.

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Пьер Геран — экономист в Отделе анализа глобальной финансовой стабильности Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. Ранее он работал в Экономическом департаменте ОЭСР и в Департаменте международного экономического анализа Банка Канады. В сферу его научных интересов входят макроэконометрика, международные финансы и экономика энергетики. Пьер имеет докторскую степень по экономике от Института Европейского университета.

Фабио М. Наталуччи — заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала. Он отвечает за «Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности», в котором приводятся результаты проводимой МВФ оценки рисков для мировой финансовой стабильности. Доначала работы в МВФ Фабио занимал должность старшего помощника директора Отдела по валютным вопросам в Совете управляющих Федеральной резервной системы. С октября 2016 года по июнь 2017 года г-н Наталуччи был заместителем помощника секретаря по международной финансовой стабильности и регулированию в Министерстве финансов США. Г-н Наталуччи имеет докторскую степень по экономике от Нью-Йоркского университета.

Феликс Сунтхайм — эксперт по финансовому сектору Отдела анализа глобальной финансовой стабильности в Департаменте денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. Ранее он работал в экономическом департаменте Службы контроля за проведением финансовых операций Соединенного Королевства. Его исследования посвящены эмпирическим аспектам финансирования предприятий и финансовому посредничеству. Феликс имеет докторскую степень от Университета Боккони, Италия, и диплом по экономике от Боннского университета.

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