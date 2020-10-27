Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 октября. – Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Господарёв принял участие в первом заседании Координационного Совета Секретариата «Форума партнерства Россия – Африка». Заседание состоялось в формате видеоконференции под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, Спецпредставителя Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

В заседании приняли участие представители ключевых российских ведомств, а также научного сообщества и бизнес-кругов. Основной темой стала разработка концептуальных предложений, единых дорожных карт и программ по ускоренному развитию экономического сотрудничества России с государствами Африки на ключевых направлениях, в том числе энергетическом треке с фокусом на проведение запланированного в 2022 году на Африканском континенте саммита «Россия – Африка».

Участниками заседания достигнута договоренность о начале совместной работы по формированию перечня российско-африканских мероприятий по линии профильных ведомств, которые должны пройти в преддверии очередного Саммита «Россия-Африка»-2022. Речь идет, прежде всего, об организации совместных форумов и бизнес-миссий, в том числе в рамках действующих Межправительственных комиссий с африканскими странами.

Кроме того, участники предметно обсудили имеющиеся финансовые возможности и инструменты, а также законодательные инициативы, которые обеспечат необходимую конкуренцию в интересах продвижения российского бизнеса в Африке.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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