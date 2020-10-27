А. Кутепов: Нужно искать оптимальные пути для повышения эффективности управления федеральной собственностью

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике провел «круглый стол».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел «круглый стол» на тему «Совершенствование управления федеральной собственностью».

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Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

В дискуссии приняли участие сенаторы Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области и Юрий Важенин, ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства промышленности и торговли, Счетной палаты РФ, профильных организаций, экспертного сообщества.

Участники «круглого стола» рассмотрели комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности управления федеральной собственностью, в том числе вопросы полноты учета недвижимого имущества, включая земельные участки; эффективность деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, представителей государства в акционерных обществах, а также пути повышения эффективности управления государственным сектором экономики

Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов указал, что нужно четко понимать, как будет выстраиваться в ближайшие годы финансовое и бюджетное взаимодействие субъектов РФ и федерального центра по обсуждаемым вопросам.

«Наша задача – разобраться, какие изменения необходимы рынку, есть ли препятствия, какие‑то нормативные ограничения для совершенствования управления федеральной собственностью, и каким оптимальным путем можно добиться самого лучшего результата», — подчеркнул парламентарий.

Заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов сообщил, что основные цели деятельности ведомства в 2020 – 2024 годах — максимизация доходов от управления федеральным имуществом и стимулирование развития национальной экономики. В этих рамках стоят задачи цифровой трансформации процессов учета федерального имущества и имущества со специальным режимом обращения, формирования оптимального состава федерального недвижимого имущества и рост доходов от управления им, обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости активов и доходов от управления госкомпаниями, сокращение участия государства в деятельности на конкурентных рынках.

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Андрей Батуркин назвал ключевым моментом наведение порядка с точки зрения учета. «Это базис для построения действительно эффективной системы управления госимуществом».

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