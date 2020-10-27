Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседания Комитета Палаты молодых законодателей по Регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ и Комитета ПМЗ по социальной политике и здравоохранению.

В Совете Федерации прошли заседания Комитета Палаты молодых законодателей (ПМЗ) по Регламенту и взаимодействию с федеральными округами и субъектами РФ и Комитета ПМЗ по социальной политике и здравоохранению.

Смотрите также

Мероприятия в онлайн-формате провел первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

Он подчеркнул значимость и обоснованность обсуждения важных для регионов тем, касающихся законодательства, с участием парламентариев, представителей молодежи.

Участники мероприятия, в частности, заслушали доклады на тему внесения изменений в федеральное законодательство, касающееся совершенствования регулирования производства и оборота алкогольной продукции.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области отметила, что эти вопросы также поднимаются и в региональных заксобраниях, и в молодежных парламентах субъектов РФ. Она обратила внимание, что существующие средства дистанционной связи упрощают возможности ведения дискуссий.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Дмитрий Пьяных, бывший член Палаты молодых законодателей, рассказал о реализации этих законов в ряде субъектов Федерации.

В ходе заседания председатель Палаты молодых законодателей при СФ Александр Сапронов обратил внимание на важность дискуссионной формы проведения встреч молодых парламентариев. «Нужно, чтобы в наших обсуждениях была «конкуренция позиций», возможность высказывать свое мнение. Вот тогда зарождаются новые идеи и инициативы», — считает он.

В ходе заседания Комитета ПМЗ по социальной политике и здравоохранению были подняты вопросы ежемесячной доставки лекарственных средств первой необходимости в труднодоступные районы страны с помощью мобильных аптечных пунктов.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа выступила с докладом на тему развития общества, опирающегося на социальный опыт успешной семьи, пропагандирующего и сохраняющего семейные ценности.

MIL OSI