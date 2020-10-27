В Архангельске в суд направлено уголовное дело в отношении семи членов преступной группы, которые обвиняются в обмане пенсионеров

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи членов преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что обвиняемые в период с 2016 г. по 2018 г. сообщали пожилым людям о якобы необходимости установки детекторов загрязнителей воздуха и продавали их по завышенным ценам. В целях обмана использовали спецодежду и оборудование работников коммунальных служб.

Злоумышленники под угрозой наложения штрафа требовали установить детекторы загрязнителей воздуха. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

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