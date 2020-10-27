В «Газпром добыча Надым» назвали победителей конкурса специальных грантов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 октября 2020, 16:50

В ООО «Газпром добыча Надым» объявлены победители конкурса специальных грантов среди проектов, направленных на развитие детского творчества и спорта. Накануне конкурсная комиссия рассмотрела 21 заявку от общественных объединений, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений и физических лиц из Надымского и Ямальского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате были определены шесть участников, которые получат финансовую поддержку надымских газовиков.

В номинации «Развитие детского творчества» победили: «Надымская районная клубная система» с проектом по организации фестиваля-конкурса современной песни BLACK BOX FEST и Дом культуры в селе Новый порт Ямальского района с проектом «Мастерская по художественной обработке кожи „Чудо-кожа“».

В номинации «Развитие детского спорта» на средства «Газпром добыча Надым» будут реализованы проекты: «Лыжный старт» надымского детского сада «Газовичок», «Первые шаги в спорт» Федерации тхэквондо Надыма, «Инновационные технологии в спорте» спортивной школы «Арктур» города Надыма и «Мы выбираем сильный вид спорта „Пауэрлифтинг“» физкультурно-спортивного центра «Лидер» села Яр-Сале Ямальского района. Все победители в этой номинации направят полученные средства на улучшение материально-технической базы своих учреждений.

Общая сумма на предоставление специальных грантов превысила два миллиона 475 тысяч рублей. Проекты-победители должны быть реализованы в 2021 году.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 14 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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