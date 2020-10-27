В. Матвиенко: Взаимодействие в рамках БРИКС является ярким примером солидарности, взаимопомощи и конструктивного диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на Шестом Парламентском форуме БРИКС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на Шестом Парламентском форуме БРИКС «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста: парламентское измерение».

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В форуме приняли участие Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, главы и представители парламентов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Приветствие парламентариям стран-членов БРИКС направил Президент РФ Владимир Путин.

Деятельность БРИКС сегодня по праву считается одним из ключевых факторов формирования многополярного мира

«Пандемия стала настоящим испытанием на прочность не только для национальных систем здравоохранения, но и для многих других сфер жизни. На прочность испытываются сами государства и мировое сообщество в целом», — сказала Валентина Матвиенко.

«Речь идёт о проблемах в мировой торговле и промышленном производстве, сбоях в поставках товаров, нарушении экономических и гуманитарных связей. Казалось бы, в таких условиях государства должны демонстрировать большую солидарность и сообща противостоять новым вызовам. Однако вместо этого мы, наоборот, сталкиваемся с пандемией пережитков времен «холодной войны». Становимся свидетелями односторонних изменений преференциальных условий сотрудничества, искусственного создания преград для взаимной торговли, введения незаконных санкций в обход Организации Объединенных Наций».

VI Парламентский форум БРИКС

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Валентина Матвиенко

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Константин Косачев

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Баир Жамсуев

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VI Парламентский форум БРИКС

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Особую обеспокоенность вызывает целый ряд угроз в области безопасности сказала Валентина Матвиенко. «Мы наблюдаем эскалацию региональных конфликтов, обострение территориальных претензий и пограничных споров. Крайне опасным шагом стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас над нами нависла угроза непродления Договора СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года. Последствия таких необдуманных поступков могут привести к демонтажу всей глобальной системы стратегической стабильности и безопасности».

На мировой арене немало проблем, констатировала глава СФ. Она высказала уверенность в том, что обеспечить глобальную стабильность и общую безопасность может только международное сотрудничество, основанное на принципах уважения, доверия и открытости. «Об этом особенно уместно вспомнить в год 75-летия Победы во Второй мировой войне. Эта победа была одержана исключительно благодаря самоотверженному сплочению и объединению усилий народов перед лицом общей угрозы нацизма. Прочным наследием этой Победы стала Организация Объединенных Наций».

В наши дни ярким примером солидарности, взаимопомощи и конструктивного диалога является взаимодействие на полях БРИКС, считает Валентина Матвиенко. «Нашими странами накоплен действительно большой потенциал, который мы можем противопоставить проявлениям национального эгоизма. В частности, в настоящее время завершается работа над Стратегией экономического партнёрства «пятёрки» на период до 2025 года. Согласован проект Антитеррористической стратегии. Важное значение в укреплении международной кооперации имеет и принципиальная солидарная позиция глав государств «пятёрки».

Наша страна первой в мире разработала и зарегистрировала уже две вакцины от коронавируса. Россия уже оказала помощь более 40 странам в борьбе с инфекцией

Председатель СФ напомнила, что Президент России Владимир Путин выступил с рядом инициатив, среди которых введение зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, а также созыв конференции высокого уровня с участием государств, заинтересованных в сотрудничестве по созданию вакцин против коронавируса. «Наша страна первой в мире разработала и зарегистрировала уже две вакцины от коронавируса. Россия уже оказала помощь более 40 странам в борьбе с инфекцией. Знаем, что подобные проекты осуществляются и нашими партнерами по БРИКС».

По словам Валентины Матвиенко, вклад в совместную борьбу с пандемиями должны внести российские инициативы по созданию Комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, а также подписание пятистороннего меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере нормативно-правового регулирования медицинской продукции. «Кроме того, мы предлагаем организовать Целевую группу БРИКС по устойчивому экономическому развитию в период после пандемии COVID-19».

В контексте «коронакризиса» особую актуальность приобретают дополнительные инициативы в сфере инвестиционного сотрудничества, развития удалённых и сельских территорий, отметила Председатель СФ. «Здесь действенным инструментом стал Новый банк развития, созданный странами БРИКС. В рамках борьбы с последствиями пандемии банком были открыты кредитные линии объёмом порядка десяти миллиардов долларов США».

Безусловно, усилия государств «пятёрки» по укреплению безопасности и обеспечению экономического роста нуждаются в законодательной поддержке, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Парламентарии должны оперативно обеспечивать правовое сопровождение решений, принимаемых органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, антикризисных экономических, финансовых и фискальных мер. И здесь у нас огромное поле для обмена опытом нашей работы. Не менее важным направлением взаимодействия должно стать объединение усилий, направленных на повышение стандартов и качества жизни людей».

В современных условиях весомую роль здесь играет широкое внедрение новых технологий, сказала глава верхней палаты российского парламента. Она предложила расширить сотрудничество парламентов стран БРИКС и существующих при них экспертных советов в вопросах создания правовой базы цифровой трансформации.

Другой важной задачей, по мнению главы СФ, является укрепление молодёжного диалога. «Именно молодому поколению наших стран вскоре предстоит перенять «эстафету сотрудничества». В связи с этим считаю своевременным решением проведение форумов молодых парламентариев стран БРИКС. Выражаю надежду на дальнейшее развитие этого формата, продвижение объединительной повестки и налаживание рабочих контактов между новым поколением парламентариев».

Приоритетом для наших стран, отметила Валентина Матвиенко, также является повышение уровня вовлечения женщин в экономику и общественную жизнь. «Дополнительный импульс этому процессу должен придать Женский деловой альянс БРИКС».

Идея создания такого женского делового объединения была озвучена на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС в Новосибирске в 2017 году и была поддержана на Саммите БРИКС в Бразилии в 2019 году, напомнила глава СФ. «Мы рассчитываем, что декларация о созд обеспечить глобальную стабильность и общую безопасность может только международное сотрудничество, основанное на принципах уважения, доверия и открытости ании Женского делового альянса БРИКС будет принята к предстоящему саммиту БРИКС».

По словам Валентины Матвиенко, хорошим примером многостороннего диалога женщин-парламентариев является Евразийский женский форум, который в сентябре 2021 состоится уже в третий раз в России, в Санкт-Петербурге. «Востребованность парламентской дипломатии возрастает при координации внешнеполитических подходов наших государств к решению наиболее острых международных проблем. Мы можем солидарно выступить в поддержку центральной роли ООН, целей и принципов её Устава, укрепления коллективных начал в мировых делах, за разрешение существующих конфликтов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. А также направить усилия на противодействие политике ряда стран, нацеленной на сохранение собственного доминирования в мире в ущерб устойчивому экономическому росту развивающихся государств».

Деятельность БРИКС сегодня по праву считается одним из ключевых факторов формирования многополярного мира, считает Валентина Матвиенко. «Наш голос может в значительной мере определять международную повестку. Большую поддержку в этом нам оказывает привлечение партнёров – парламентариев из государств, проявляющих интерес к сотрудничеству в рамках «БРИКС плюс» и «БРИКС аутрич». И вместе с тем мы должны двигаться вперёд, искать новые форматы взаимодействия. В этой связи весьма перспективным считаю придание нашим контактам системной основы. Хорошей практикой могло бы стать принятие совместных тематических заявлений по актуальным вопросам международного парламентского сотрудничества».

Учитывая приверженность наращиванию межрегиональных связей, глава СФ предложила обсудить перспективы создания дискуссионной площадки, объединяющей такие форматы, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. «Это могло бы внести важный вклад в укрепление глобального сотрудничества. Важна также координация «пятёрки» на многосторонних площадках, включая Межпарламентский союз».

Все пять государств БРИКС представляют различные регионы планеты, цивилизационные и языковые пространства, в то же время нас всех объединяет атмосфера дружбы и добрососедства, культура толерантности и уважительного отношения друг к другу, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Совет Федерации выступил инициатором проведения совместно с ООН и МПС Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Конференция с участием глав государств, парламентариев, представителей мировых религий должна состояться 21 мая 2022 года. Эта дата приурочена к учрежденному Генассамблеей ООН Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития, а также завершению провозглашенного ЮНЕСКО Международного десятилетия сближения культур».

Председатель СФ пригласила парламентариев стран БРИКС принять активное участие к подготовке этого международного события. «Уверена, что совместная работа парламентариев «пятёрки» станет достойным примером подлинного и эффективного сотрудничества на благо народов наших государств и всего мира», — заключила Валентина Матвиенко.

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