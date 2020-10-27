В Новосибирской области по иску природоохранной прокуратуры возмещен причиненный водным объектам ущерб в размере более 1 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новосибирская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды.

Установлено, что муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» осуществляло сбросы в водные объекты через ливневые канализации сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ, в том числе по нефтепродуктам и взвешенным веществам. В результате таких действий водным объектам причинен ущерб в размере более 1,1 млн рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с юридического лица суммы причиненного ущерба. Требования надзорного ведомства удовлетворены.

Благодаря прокурорскому вмешательству предприятием в полном объеме возмещен причиненный ущерб и приняты меры к недопущению подобных нарушений природоохранного законодательства.

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