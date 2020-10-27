Source: Russia – Council of the Federation

Участники «круглого стола» затронут тему регулирования выбросов парниковых газов и подготовку соответствующих нормативных актов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет мониторинг реализации климатической политики с 2019 г. Об этом проинформировал член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

Смотрите также

Парламентарий подчеркнул, что задача мониторинга – развить информационную и научную основу политики в области климата, выработать долгосрочные меры по адаптации к его изменениям, а также разработать и реализовать оперативные меры по смягчению антропогенного воздействия.

Как сообщил сенатор, в ходе исполнения поручения Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на площадке верхней палаты 19 ноября запланировано проведение «круглого стола» на тему «Об основных направлениях политики Российской Федерации в области климата и реализации Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Геннадий Орденов обратил внимание, что планируется обсудить текущую работу федеральных органов власти по разработке регулирования выбросов парниковых газов, статус подготовки проекта федерального закона о регулировании выбросов парниковых газов и необходимых подзаконных актов.

Также сенатор уточнил, что с учетом текущей тенденции развития регулирования в области изменения климата как в России, так и за рубежом, помимо общих вопросов регулирования выбросов парниковых газов в Российской Федерации планируется обсудить перспективы создания в России «углеродного рынка».

К участию в мероприятии приглашены представители Министерства экономического развития России, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства энергетики России и других профильных ведомств, а также ведущие эксперты в области изменения климата и экономических отношений.

MIL OSI