Е. Афанасьева и А. Пронюшкин предлагают оптимизировать нагрузку на мировых судей

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект позволит улучшить качество судопроизводства в регионах, считают его авторы.

Сенаторы Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области и Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области внесли законопроект, позволяющий оптимизировать нагрузку на мировых судей.

Как сообщила Елена Афанасьева, речь идет об изменениях в статью 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации».

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По ее словам, документ подготовлен в целях оптимизации нагрузки на мировых судей и оптимизации количества судебных участков на территории субъектов РФ.

Предлагается заменить существующий критерий создания судебного участка из расчета численности населения на критерий целесообразности создания из расчета среднегодовой нагрузки на одного мирового судью, и численности населения на одном участке не менее 15 тысяч человек.

Предусматривается установить критерий среднегодовой нагрузки на одного мирового судью по инициативе региона, согласованной с Верховным судом РФ, или по инициативе Верховного суда РФ, согласованной с соответствующим регионом, из расчета процентного соотношения количества дел, рассматриваемых мировыми судьями, к общему количеству дел, подсудных судам общей юрисдикции, отметила Елена Афанасьева.

Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Федерации и входят в единую судебную систему РФ. Полномочия и порядок их деятельности устанавливаются федеральным законом и законом субъекта РФ. Основным нормативным правовым актом, определяющим организацию мирового суда и его компетенцию, является Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации», деятельность мировых судей регулируется также рядом других нормативных правовых актов.

В соответствии с действующим законодательством мировые судьи являются судьями субъектов РФ и осуществляют свою деятельность в пределах конкретного судебного района на строго определенных судебных участках. Целью осуществления мировым судьей деятельности в пределах судебного участка является приближение суда к населению. Судебный участок создается из расчета численности населения 15–23 тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. В зависимости от численности жителей в конкретной местности судебный район может делиться на несколько судебных участков.

При этом, как отмечают специалисты, на данные которых ссылаются авторы законопроекта, отсутствуют критерии для образования судебных участков из расчета населения до 23 тысяч, если есть возможность образовать большее число судебных участков при меньшем количестве обслуживаемого населения.

Эксперты, мнение которых приводят авторы законопроекта, отмечают, что осуществление мировыми судьями деятельности в пределах судебных участков приводит и к неравномерному распределению между ними нагрузки по рассмотрению дел. Согласно официальной статистике Верховного суда РФ в 2019 году фактическое число судей составило 7255 человек. За 2019 год ими рассмотрено 262 858 уголовных дел, 16 771 735 гражданских дел, 4 663 854 административных дел и 6 250 591 дел об административных правонарушениях .

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые поправки позволят оптимизировать нагрузку на мировых судей Российской Федерации и улучшить качество судопроизводства в регионах.

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