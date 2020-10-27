Завершен самый крупный комплекс ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2020 году

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 октября 2020, 12:30

14 октября на магистральном газопроводе «Омск — Новосибирск» в зоне ответственности Барабинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» завершены огневые работы.

Газопровод «Омск — Новосибирск» выполнен в однониточном исполнении: замена участков трубы с выявленными дефектами возможна только при полной остановке подачи газа потребителям, поэтому огневые работы проходят редко, один-два раза в год, но каждый раз ведутся параллельно сразу на нескольких участках.

В ремонте было задействовано более 100 единиц техники и порядка 140 человек, бригада из Омского филиала и четыре бригады Управления аварийно-восстановительных работ.

«За последние годы это самый крупный комплекс огневых работ, — говорит начальник линейно-эксплуатационной службы Барабинского филиала Вячеслав Самбурский. — Так сложилось, что одновременно необходимо было устранить дефекты, обнаруженные по результатам внутритрубной диагностики, и подключить построенный подрядчиками переход через автомобильную дорогу на терминал погрузки сжиженного газа около Барабинска. Это непростая задача: участок трубы криволинейный, что усложняет расстановку трубоукладчиков».

За несколько дней напряженной работы было заменено более 100 погонных метров трубы, устранены десятки дефектов. Успешный профилактический ремонт стал важной частью подготовки объектов Барабинского ЛПУМГ к работе в осенне-зимний период, гарантией бесперебойной работы газопровода.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Барабинское ЛПУМГ образовано в 1991 году. В зоне ответственности филиала находится свыше 300 км магистральных газопроводов, а также 6 газораспределительных станций, газотурбинная компрессорная станция «Кожурлинская».

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