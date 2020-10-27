Л. Гумерова: Вопросы профилактики социального сиротства находятся в центре постоянного внимания Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в режиме видеоконференции приняла участие во Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.

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Сенатор отметила, что помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов — одно из важных направлений государственной политики в сфере детства. «Вопросы профилактики социального сиротства находятся в центре постоянного внимания Совета Федерации», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Глава Комитета СФ затронула ряд аспектов, касающихся деятельности органов опеки и попечительства. Среди них – необходимость комплексного подхода к подготовке кадров органов опеки, уточнение их полномочий и направлений деятельности.

Главный акцент в нашей совместной работе с семьей должен быть сделан на вопросы профилактики социального сиротства, своевременного оказания помощи кровной семье

«Главный акцент в нашей совместной работе с семьей должен быть сделан на вопросы профилактики социального сиротства, своевременного оказания помощи кровной семье», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова обратила внимание на важность законодательного сопровождения проводимой работы по обеспечению защиты прав детей-сирот.

Кроме того, по мнению сенатора, пора остановить поток отрицательной информации в СМИ, ток-шоу, формирующий негативное отношение к органам опеки. «Общество должно быть консолидировано в вопросах укрепления семьи, бережного отношения к семейным ценностям», — заключила законодатель.

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