ООО «Газпром недра» завершило инженерные изыскания на Гыданском полуострове

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Новости проектов и регионов

27 октября 2020, 16:30

ООО «Газпром недра» завершило комплекс инженерных изысканий с целью последующего проведения пробной эксплуатации двух скважин Тота-Яхинского газового месторождения, расположенного на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа.

Скважины были построены в 1980-х годах при проведении геологоразведки на Гыдане. Процесс изысканий на полуострове был организован в условиях практически полного отсутствия инфраструктуры. Для реализации проекта привлекалась вездеходная техника на пневмоходу, бригады по инженерно-геологическим и геодезическим изысканиям, а также гидрогеологи, экологи и археологи.

К концу года завершится проектирование объектов обустройства, включающее последующее возведение необходимых инженерно-технических сооружений, строительство зимника и установку оборудования для длительных исследований скважин и отборов проб флюидов.

Непосредственно начало реализации программы пробной эксплуатации скважин запланировано на конец 2021 года. Цель программы — уточнение добычных возможностей, состава и физико-химических свойств пластовых флюидов сеноманских продуктивных отложений Тота-Яхинского газового месторождения для подготовки и последующей реализации проекта его разработки.

«По величине запасов Тота-Яхинское месторождение газа относится к категории крупных и является основным драйвером по освоению полуострова Гыдан. Это новая точка на производственной карте компании „Газпром недра“. Месторождение, открытое советскими геологами, имеет большие перспективы, и с нашей стороны мы проведем полной комплекс работ, необходимый для качественного старта его разработки в последующем», — сказал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает более 4500 человек. Офисы администрации компании находятся в Москве и Тюмени.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с ISO45001.

Тота-Яхинское месторождение находится в Ямало-Ненецком автономном округе, на южном побережье Гыданского полуострова в заполярной части Западной Сибири, причем часть площади расположена в акватории Тазовской губы. Месторождение открыто в 1984 году «Главтюменьгеологией». Всего на месторождении пробурено 16 поисково-разведочных скважин, из них 14 вскрыли сеноманские отложения, три — неокомские и одна — нижне-среднеюрские отложения. Промышленная газоносность установлена в отложениях марресалинской свиты (сеноман).

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