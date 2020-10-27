О. Алексеев: Необходимо сохранить всю спортивную инфраструктуру Энгельсского района

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Саратовскую область.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс.

Смотрите также

Сенатор и глава Энгельсского муниципального района Алексей Стрельников осмотрели спортивные объекты, проверили ремонт тротуаров, дорожного полотна.

На стадионе «Торпедо» 10 спортивных секций посещают воспитанники спортшколы «Юность». По словам сенатора, администрация района поставила перед собой задачу за два года привести в порядок имеющиеся стадионы. На «Торпедо» обновили покрытие на поле, заменили окна, отремонтировали фасад, зал борьбы. В планах сделать беговые дорожки. Стадион «Химик» с 90-х годов прошлого века не ремонтировался. Сегодня установлены световые опоры, приводят в порядок трибуны. «Энгельсский район – спортивный. Необходимо сохранить всю инфраструктуру, которая имеется», – сказал Олег Алексеев.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

1 из 7

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

2 из 7

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

3 из 7

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

4 из 7

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

5 из 7

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

6 из 7

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил г. Энгельс

7 из 7

Парламентарий также рассказал о жалобах местных жителей на проблемы с работой канализации. Городскому коллектору более 60 лет, объект давно требует реконструкции. Сенатор отметил, что на данный момент подготовлена необходимая документация, проведена экспертиза, объект включен в план мероприятий национального проекта на 2023 год с финансированием более 234 млн рублей. «Главные коммунальные артерии Энгельса необходимо срочно приводить в нормативное состояние, от этого зависит благополучие жителей», — подчеркнул Олег Алексеев.

«Руководство Энгельсского района ставит перед собой амбициозные задачи, решение которых улучшит качество жизни граждан. Работы по ремонту тротуаров и дорог идут полным ходом. Энгельсскому району в этом году выделено почти 600 миллионов рублей. Задача – к середине ноября завершить работы», – подвел итог визита сенатор.

MIL OSI