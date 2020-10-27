Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело в отношении бухгалтера строительной организации, обвиняемой в мошенничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера строительной организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в сентябре – октябре 2018 г. главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Реставрация», используя своё служебное положение, похитила денежные средства, поступившие от участников долевого строительства, в размере более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.

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