Решением суда удовлетворены требования прокурора Новгородской области об установлении факта геноцида народов Советского Союза в д. Жестяная Горка Батецкого района

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Солецкий районный суд вынес решение об удовлетворении заявления прокуратуры Новгородской области об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Ранее по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Новгородской области изучены материалы по факту обнаружения в районе д. Жестяная Горка Батецкого района Ленинградской (с 5 июля 1944 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Новгородской области в составе РСФСР» – Новгородской) области массового захоронения лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 лиц, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР.

Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет.

В 1942–1943 годах в д. Жестяная Горка Батецкого района бойцы «тайлькоманды» систематически расстреливали, причиняли не совместимые с жизнью телесные повреждения мирным гражданам, а также военнопленным Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, а после арестованных убивали за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы. В этот период членами группы убито не менее 2 600 человек.

Вместе с тем непосредственные исполнители данных преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась.

Согласно ст. 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества, как они определены в августе 1945 года Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 года резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, не применяются сроки давности.

В связи с этим, в целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР – народов Советского Союза, прокуратурой Новгородской области соответствующее заявление было направлено в Солецкий районный суд.

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