Source: IMF – News in Russian

Две женщины, одна из которых в маске, прогуливаются по Тегерану (Иран). На фоне пандемии COVID-19 бюджетные трудности в странах Ближнего Востока и Центральной Азии усугубились. (фото: FarzadFrames iStock by Getty)Семь фактов, которые нужно знать о бюджетных трудностях в странах Ближнего Востока и Центральной Азии

Авторы — Йета Менкуласи, Сергей Саксонов, Такер Стоун и Лин Чжу Департамент стран Ближнего Востока и Центральной Азии

27 октября 2020 г.

Две женщины, одна из которых в маске, прогуливаются по Тегерану (Иран). На фоне пандемии COVID-19 бюджетные трудности в странах Ближнего Востока и Центральной Азии усугубились. (фото: FarzadFrames iStock by Getty)

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономический кризис потребовали чрезвычайных мер бюджетной поддержки в условиях падения доходов. Многие страны, которые уже испытывали уязвимость до пандемии, оказались в ситуации неустойчивого бюджета.

Вот семь фактов, которые нужно знать о предстоящих бюджетных трудностях в регионе, на основании последней публикации МВФ «Перспективы развития региональной экономики»:

Для борьбы с пандемией страны приняли различные меры бюджетной политики. Беспрецедентный характер кризиса потребовал быстрых действий. Страны — импортеры нефти в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии сосредоточились на повышении расходов на нужды здравоохранения и адресных социальных трансфертов, тогда как для стран — экспортеров нефти приоритетом стали временные сокращения налоговых ставок, предоставление отсрочек по платежам и повышение расходов на другие нужды, такие как частичная оплата труда ради сохранения рабочих мест.

Средний объем ответных мер бюджетной политики в странах Ближнего Востока и Центральной Азии оказался ниже среднего показателя в странах с формирующимся рынком, что в основном связано с ограниченным бюджетным пространством. Медианная величина пакета доходных и расходных мер в странах региона — импортерах нефти в этом году оказалась вдвое больше, чем в странах — экспортерах нефти (2 процента ВВП против 1 процента ВВП). Некоторым странам — экспортерам нефти с устойчивыми системами здравоохранения и социальной защиты не потребовалось наращивать расходы в таких масштабах. Другие же не имели таких возможностей для увеличения расходов — иными словами, имели ограниченное бюджетное пространство. Однако рост расходов был в целом компенсирован за счет сокращения расходов по другим статьям — в частности, на капитальные нужды.

Ожидается рост дефицита бюджета и государственного долга. Регион ощутит на себе влияние расходов на чрезвычайные меры наряду со значительным прогнозируемым снижением доходов. Это особенно заметно в странах — экспортерах нефти, которые также столкнулись с падением спроса и цен на нефть. Как ожидается, доходы таких стран в этом году сократятся примерно на 224 млрд долларов США, что составляет более чем 8 процентов прогнозируемого размера их ВВП. Ожидается также существенное повышение государственного долга. Так, например, в странах региона Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана (БВСАП) прогнозируется, что медианный уровень государственного долга повысится с 64 процентов ВВП в 2019 году до уровня, превышающего 75 процентов к 2022 году, при этом примерно в трети стран он превысит 80 процентов.

Повышение уровня дефицита означает рост потребностей в финансировании. Как ожидается, на фоне роста дефицита бюджета медианные потребности в финансировании стран региона из-за пандемии увеличатся более чем на 4 процента ВВП. В результате совокупные прогнозируемые потребности в финансировании дефицита государственного бюджета возрастут до 613 млрд долларов США в этом год и снизятся до 571 млрд долларов США в 2021 году. Регион БВСАП будет испытывать более серьезные потребности в финансировании, чем страны Кавказа и Центральной Азии (КЦА), так же, как и потребности импортеров нефти будут превышать нужды стран — экспортеров. Кроме того, как ожидается, страны региона БВСАП будут больше полагаться на внутренние ресурсы, тогда как страны КЦА больше опираются на внешнее финансирование.

Повышение уровня долга приведет к разрушению бюджетного пространства и повышению бюджетных рисков. К началу кризиса во многих странах региона, в частности в странах БВСАП — импортерах нефти бюджетное пространство уже было весьма ограниченным или отсутствовало. В силу совокупного воздействия роста долга, увеличения потребностей в финансировании и трудностей с ужесточением бюджетной политики у стран будут ограниченные возможности для поддержки восстановления экономики.

Для поддержания восстановления экономики важнейшее значение будет иметь расширение бюджетного пространства. Учтивая, что COVID-19 все еще представляет серьезную угрозу для государственных систем здравоохранения и для нормализации экономической активности, компании в наиболее пострадавших отраслях, а также уязвимые домохозяйства по‑прежнему будут нуждаться в бюджетной поддержке. Как в таком случае страны смогут оказать необходимое содействие в краткосрочной перспективе и расширить бюджетное пространство в среднесрочной перспективе? Ключевой задачей на ближайшую перспективу станет выбор расходных приоритетов для защиты здравоохранения, образования и уязвимых слоев населения и одновременный возврат к докризисной практике соблюдения налогового законодательства. В среднесрочной перспективе увеличению бюджетного пространства будут способствовать меры в области расходной и доходной части бюджета, направленные на обеспечение равенства и эффективности, такие, как например, более прогрессивная система налогообложения. Государственные органы также должны постепенно сокращать топливные субсидии, ограничивать размер государственного фонда оплаты труда и снижать расходы, не являющиеся приоритетными.

Среднесрочные бюджетные планы и повышение качества государственного управления помогут не только расширить бюджетное пространство, но и смягчить бюджетные риски. Среднесрочный бюджетный план поможет странам отчитаться о полной стоимости мер экономической политики и повысить доверие к запланированным мерам по ужесточению бюджетной политики. Такие планы должны подкрепляться бюджетными правилами, которые устанавливают числовые ограничения на агрегированные бюджетные показатели и обеспечивают устойчивость бюджета в среднесрочной перспективе. Такие правила действуют только в трети стран региона. Наконец, улучшение качества государственного управления и борьба с коррупцией станут важнейшей задачей по мере того, как страны расширяют свое бюджетное пространство и становятся более устойчивыми. Усиление прозрачности может помочь смягчить бюджетные риски, а сокращение масштаба уклонения от налогов и схем оптимизации их уплаты поможет нарастить государственные доходы.

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Страны Ближнего Востока и Центральной Азии — экспортеры и импортеры нефти

Экспортерами нефти являются 15 стран Ближнего Востока и Центральной Азии (Алжир, Азербайджан, Бахрейн, Иран, Ирак, Йемен, Казахстан, Катар, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Туркменистан, Узбекистан), а импортерами нефти являются 17 стран (Армения, Афганистан, Грузия, Джибути, Египет, Западный берег и сектор Газа, Иордания, Кыргызская Республика, Ливан, Мавритания, Марокко, Пакистан, Сомали, Судан, Сирия, Таджикистан, Тунис).

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