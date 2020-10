Две женщины, одна из которых в маске, прогуливаются по Тегерану (Иран). На фоне пандемии COVID-19 бюджетные трудности в странах Ближнего Востока и Центральной Азии усугубились. (фото: FarzadFrames iStock by Getty)Семь фактов, которые нужно знать о бюджетных трудностях в странах Ближнего Востока и Центральной Азии Авторы — Йета Менкуласи, Сергей Саксонов, Такер Стоун и Лин Чжу Департамент стран Ближнего Востока и Центральной Азии 27 октября 2020 г. Две женщины, одна из которых в маске, прогуливаются по Тегерану (Иран). На фоне пандемии COVID-19 бюджетные трудности в странах Ближнего Востока и Центральной Азии усугубились. (фото: FarzadFrames iStock by Getty) Пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономический кризис потребовали чрезвычайных мер бюджетной поддержки в условиях падения доходов. Многие страны, которые уже испытывали уязвимость до пандемии, оказались в ситуации неустойчивого бюджета. Вот семь фактов, которые нужно знать о предстоящих бюджетных трудностях в регионе, на основании последней публикации МВФ «Перспективы развития региональной экономики»: Для борьбы с пандемией страны приняли различные меры бюджетной политики. Беспрецедентный характер кризиса потребовал быстрых действий. Страны — импортеры нефти в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии сосредоточились на повышении расходов на нужды здравоохранения и адресных социальных трансфертов, тогда как для стран — экспортеров нефти приоритетом стали временные сокращения налоговых ставок, предоставление отсрочек по платежам и повышение расходов на другие нужды, такие как частичная оплата труда ради сохранения рабочих мест.

